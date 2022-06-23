Путин попытается заставить, – Денисенко о риске вступления Беларуси в войну в ближайшее время

Пока режим Лукашенко будет руководить Беларусью, будет существовать угроза наступления белорусской армии в Украину. Однако сейчас у них нет достаточных сил для войны.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. По его словам, на текущий момент Беларусь сконцентрировала около 4 тысяч собственных военных вблизи границы с Украиной. Этого вообще недостаточно для наступления на Киев, Чернигов или Волынскую и Ровненскую области.

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Путин будет склонять Лукашенко вступить в войну

Владимиру Путину выгодно, чтобы Беларусь открыла второй фронт в войне против Украины. Но все будет зависеть от того, прогнется ли Лукашенко. У Путина есть ответные рычаги влияния – белорусская экономика серьезно зависима от российских вливаний.

Советник министра внутренних дел отмечает, что Лукашенко не может просто так вступить в войну. Для него здесь есть слишком много рисков.

Ведь по социологии около 70% местных жителей не хотят, чтобы Беларусь шла войной против Украины. Он не может не реагировать на подобные взгляды населения. Да и ситуация в местной армии не очень хорошая, чтобы Лукашенко бросал такие силы на боевые действия.

Сейчас Путин использует Лукашенко как элемент гибридной войны. Именно поэтому они копают окопы на свои территории и размещают разнообразные муляжи танков. Это определенным образом сковывает украинские войска.

На сегодняшний день Лукашенко играет информационно. Мы вынуждены держать достаточно большие контингенты на белорусско-украинской границе, – отметил Вадим Денисенко.

Денисенко оценил риск вступления Беларуси в войну: смотрите видео

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заверил, что сейчас никаких предпосылок по вторжению со стороны Беларуси нет. В Беларуси продолжаются военные учения и мероприятия по укреплению границы, которые не направлены против Украины.

"Успокойтесь, ситуация под полным контролем. В Беларуси действительно продолжаются военные сборы, обучение и укрепление границы. Однако они не направлены на ведение боевых действий против Украины", – подчеркнул Кирилл Буданов.

Специалисты тщательно следят за ситуацией. Если белорусы начнут готовить наступление, разведка сразу об этом узнает.