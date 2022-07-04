Путин сейчас на пике своих достижений и хочет посадить нас за переговоры, – советник главы МВД

Кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает отдавать приказы обстреливать украинские города. Так, Россия хочет посеять панику и посадить нас за стол переговоров.

Об этом сказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. Свое мнение он высказал 24 каналу.

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По его словам, россияне будут продолжать обстреливать ракетами наши города. Сейчас мы этого пока не можем избежать.

Есть две истории, которые мы должны понимать: оккупанты это делают, потому что по многим причинам не могут продвигаться по всей линии фронта. У них для этого нет достаточного вооружения и человеческого потенциала.

И второе – Путин сейчас находится на пике своих достижений. Возможно, будут еще определенные продвижения, но не столь значительные. Он понимает, что скоро промежуток возможностей у него завершится,

– сказал Смирнов.

И еще раз подчеркнул, что кремлевский диктатор хочет посадить нас за стол переговоров именно на своем пике. Поэтому именно сейчас мы видим, что россияне целенаправленно обстреливают мирные здания. Все для того, чтобы посеять хаос, подчеркнул Смиров.

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