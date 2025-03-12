Является для него личным унижением, – ЦПД о визите Путина на Курщину

Глава Кремля Владимир Путин впервые, с момента захода ВСУ, посетил Курщину. В ЦПД отметили, что это не спроста и теперь российский диктатор будет "играть в повышение ставок".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко.

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Какова причина визита Путина на Курщину

По словам Коваленко, Путин начал угрожать и заговорил о "буферной зоне" из-за того, что Курщина для него – личное унижение.

Путин решил угрожать, одел военную форму, заговорил о "буферной зоне", а все потому, что Курщина для него является личным унижением и теперь Путин будет пытаться играть в повышение ставок перед США накануне разговора,

– говорится в сообщении.

Напомним, что в России заявляют, что за последние пять дней российские войска якобы вернули под свой контроль 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории в Курской области. Кроме того, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин провел на месте совещание, во время которого приказал своим подчиненным как можно быстрее вытеснить украинские силы из региона.