На фронте вообще ни разу не появлялся: почему Путин внезапно пошел в народ
Человек похож на узурпатора Владимира Путина недавно посетил Кронштадт, где встретился с "фанатами" и позировал для фото. Таким образом, политтехнологи диктатора пытаются показать, что Путин с народом, что он современный и активный.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он заметил, что выход Путина в люди – это пропагандистская акция.
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Пытаются компенсировать недостаток
Мы видели как бункерный дед проводит совещания со своим ближайшим окружением, которое знает не менее 25 – 30 лет. Он сидит в полутора метрах от них, а в кабинете по меньшей мере два сотрудника федеральной службы охраны.
"Все люди, с которыми он фотографировался, по меньшей мере, в чине лейтенанта федеральной службы охраны. Только так я могу объяснить. И они отбыли в карантине две – три недели", – сказал бывший сотрудник СБУ.Обратите внимание! Во время визита в Кронштадт Путин вроде бы встретился с Александром Лукашенко и вышел к людям. Там он охотно обнимался с людьми и фотографировался.
Пиар-служба российского президента-преступника пытается работать и компенсировать недостаток его появления на фронте. Путин на фронте вообще ни разу не появлялся. В то же время, президент Владимир Зеленский время от времени посещает военных и вручает им награды на фронте.
"Я понимаю, что у них накопился дисбаланс и пиарщики Путина говорят, что нужно что-то делать, какие-то массовые акции, показывать, что президент жив и он что-то делает. В декабре начало избирательной кампании в России, поэтому Путину нужно показываться на людях", – добавил Ступак.
Почему российский диктатор так часто появляется на публике: смотрите видео
Бред Путина
- На заседание Совбеза Владимир Путин неожиданно начал рассказывать бред о Польше и Литве. Он цинично заявил, что Польша получила много своих западных земель благодаря Сталину.
- Российский диктатор начал жаловаться, что якобы никакого условия зерновой сделки "не было исполнено". Более того Владимир Путин заявил, что Кремль способен "заместить украинское зерно".
- В статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" Путин в очередной раз выдал циничные заявления по поводу зерновой сделки, обвинив Европу и Запад в "обогащении".