Давайте жить дружно, – после горячих обвинений Запада Путин заныл о мире

27 октября 2022 , 19:00
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Путин выдал новую абсурдную речь, львиная доля которой состояла из обвинений в сторону Запада. Однако в конце диктатор неожиданно выдал тезис о "дружбе и мире".

Так, Путин выступил на сессии клуба "Валдай" в Москве. Он обвинил Запад во всех бедах мира. В частности, в обострении войны в Украине, разжигании конфликтов на Тайване, продовольственном кризисе, а также разрушении "Северного потока".

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Путин выдал просьбу о мире

Однако после горячих обвинений диктатор намекнул, что уже хочет мира. Он утверждает, что якобы пытался найти общий язык с Западом.

Давайте жить дружно, давайте вести диалоги и укреплять доверие, а значит мир. Мы были совершенно искренними,
– ляпнул Путин.

Однако он посетовал, что получил отказ в сотрудничестве. Очевидно, что сотрудничать с государством-террористом, пока оно ведет масштабную кровопролитную войну, никто не хочет.

Что еще наговорил Путин

  • Диктатор заявил, что США и Запад дискредитировали доллар и другие резервные валюты. Обвинил их в краже российских резервов.
  • Также он возмутился ликвидацией иранского генерала Сулеймани. Вероятно, Путин опасается, что его ждет такая же участь.
  • Также после выступления, отвечая на вопросы, Путин рассказывал традиционные басни про "один народ", "защиту Донбасса" и т.д.

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Автор: Ольга Музика