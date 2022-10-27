Давайте жить дружно, – после горячих обвинений Запада Путин заныл о мире

Путин выдал новую абсурдную речь, львиная доля которой состояла из обвинений в сторону Запада. Однако в конце диктатор неожиданно выдал тезис о "дружбе и мире".

Так, Путин выступил на сессии клуба "Валдай" в Москве. Он обвинил Запад во всех бедах мира. В частности, в обострении войны в Украине, разжигании конфликтов на Тайване, продовольственном кризисе, а также разрушении "Северного потока".

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Путин выдал просьбу о мире

Однако после горячих обвинений диктатор намекнул, что уже хочет мира. Он утверждает, что якобы пытался найти общий язык с Западом.

Давайте жить дружно, давайте вести диалоги и укреплять доверие, а значит мир. Мы были совершенно искренними,

– ляпнул Путин.

Однако он посетовал, что получил отказ в сотрудничестве. Очевидно, что сотрудничать с государством-террористом, пока оно ведет масштабную кровопролитную войну, никто не хочет.

Что еще наговорил Путин

Диктатор заявил, что США и Запад дискредитировали доллар и другие резервные валюты. Обвинил их в краже российских резервов.

Также он возмутился ликвидацией иранского генерала Сулеймани. Вероятно, Путин опасается, что его ждет такая же участь.

Также после выступления, отвечая на вопросы, Путин рассказывал традиционные басни про "один народ", "защиту Донбасса" и т.д.

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