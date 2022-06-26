Путин после встречи с Лукашенко срочно прибыл в Кремль: Песков опроверг "экстренное заявление"

Владимир Путин после встречи с Александром Лукашенко срочно прибыл в Кремль. Спикер Путина традиционно опроверг вероятное заявление главы Кремля.

Соответствующую информацию и видеодвижения машин обнародовали телеграмм-каналы. Известно, что 25 июня Путин встречался с Лукашенко.

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Путин срочно прибыл в Кремль для экстренного заявления

Кортеж с Владимиром Путиным в 23:00 (говорится о 25 июня – 24 канале) прибыл в Кремль. Обычно такие ночные приезды к чему-то важному. Особенно на фоне тем, обсуждавшихся с Лукашенко,

– говорится в телеграмм-каналах.

После распространения информации Дмитрий Песков опроверг предположение о том, что Владимир Путин прибыл вечером в Кремль, чтобы якобы сделать какое-то экстренное заявление.

Следует отметить, что цель такого позднего визита представитель Владимира Путина не назвал.

Кортеж Путин ночью поехал в Кремль: смотрите видео

Путин встречался с Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко 25 июня встречались в российском Санкт-Петербурге. На встрече они говорили среди прочего о ядерном оружии для Беларуси.

В частности, Владимир Путин пообещал самопровозглашённому президенту Беларуси комплексы "Искандер-М", которые могут запускать как обычные ракеты, так и использовать ядерные боеприпасы.

Лукашенко приравнял решение Литвы к объявлению войны

Политики также обсуждали вопросы Литвы. В частности, ее решение прекратить транзит российских товаров, попавших под санкции ЕС. Речь шла о движении товаров в Калининград через железную дорогу. Известно, что запрещенными стали почти 50% всех доставляемых грузов в анклав из России.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным прокомментировал этот вопрос. В частности, он сказал, что такое решение можно приравнять к объявлению войны. Якобы нарастает поток информации о замысле Литвы, о полном ограничении поставок в Калининград.

Изолировать Калининград... Слушайте, это похоже на объявление войны. Недопустимы подобные вещи в современных условиях,

– сказал Лукашенко.

На самом же деле Калининград никто не изолировал. Литва не отказалась полностью поставлять продовольствие и необходимые вещи живущим там людям. Речь идет только о товарах, находящихся под санкциями ЕС.

Литва не пойдет на уступки Москве

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что никаких уступок России не будет.

"Литва должна поддерживать и будет поддерживать контроль за товарами, которые перевозятся через ее территорию, и не может быть разговоров о каких-то "коридорах", а также о мнениях об унижении России в ответ на угрозы Кремля", – сказал Науседа.

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