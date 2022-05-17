Путин посылает сигналы о готовности к миру, – советник главы МВД

В последнее время звучит много разговоров о том, что в Кремле готовы остановиться и закрепиться на тех территориях, которые они уже захватили. Однако такая позиция тоже опасна.

Именно так Путин хочет "сохранить хоть какое-то лицо" перед Западом. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

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По его словам, Путин понимает всю сложность ситуации, в которую он попал.

Он сейчас пытается отправить сигналы готовности к каким-то переговорам и миру,

– считает Андрусив.

Однако, к сожалению, эти сигналы подхватывают его "друзья по телефону" – французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

"Для нас это неприятная ситуация, потому что сейчас любой "мир", когда есть оккупированные территории – означает фактически то, что Россия не будет нести никакую ответственность за захват этих территорий, за преступления в Буче и прочее", – добавил советник министра.

Поэтому украинская сторона фактически вышла из переговоров с россиянами. Их не планируют продолжать, пока россияне не выйдут на границу.

Когда закончится война: мнение Андрусива

Как отметил советник главы МВД, сейчас проходит операция, которая имеет своей целью освободить Волчанск и перерезать трассу на Изюм, ведущую из Белгородской области.

Верим, что это получится. Если это произойдет, то российская группировка в Изюме окажется в чрезвычайно сложной, практически катастрофической ситуации. Также есть угроза, чтобы не повторить ошибку 2014 года, когда мы пытались восстановить контроль над границей, а на самом деле подставили себя под обстрелы с российской стороны,

– добавил он.

Поэтому надо понимать, добавил он, что со страной, которая бомбит нас ракетами и убивает гражданских – границ нет. Если понадобиться, их нужно будет перейти и решать там тактические задачи, которые позволят разбить их группировку.

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"Пока для нас процесс положительный. То есть, есть прогресс. Наступать нелегко. К сожалению, есть потери. Однако если мы добьемся этого тактического успеха и перережем трассу возле Волчанска на Изюм, то очень сильно изменим ситуацию на фронте. И дальнейшие их попытки прорваться на Славянск, Краматорск окажутся под серьезной угрозой", – убежден Андрусов.

И уже тогда наши силы могут взять в оперативное окружение противника. Там сейчас находится самая большая группировка в Изюме – более 25 тысяч человек.

Если это произойдет и зафиксируем там оцепление, то я склонен думать, что это будет концом войны,

– подытожил он.

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