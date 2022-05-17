Саме так Путін хоче "зберегти хоч якесь лице" перед Заходом. Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

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За його словами, Путін усвідомлює всю складну ситуацію, у яку він потрапив.

Він зараз намагається відправити сигнали готовності до якихось переговорів та миру,

– вважає Андрусів.

Однак, на жаль, ці сигнали підхоплюють його "друзі по телефону" – французький президент Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Для нас це неприємна ситуація, тому що зараз будь-який "мир", коли є окуповані території – означає фактично те, що Росія не нестиме ніякої відповідальності за захоплення цих територій, за злочини у Бучі та інше", – додав радник міністра.

Саме тому українська сторона фактично вийшла з переговорів з росіянами. Їх не планують продовжувати, поки росіяни не вийдуть на кордони.

Коли закінчиться війна: думка Андрусіва

Як зазначив радник глави МВС, зараз відбувається операція, яка має на меті звільнити Вовчанськ і перерізати трасу на Ізюм, яка веде з Білгородської області.

Віримо, що це вдасться. Якщо так станеться, то російське угруповання в Ізюмі опиниться у надзвичайно складній, практично катастрофічній ситуації. Також є загроза, щоб не повторити помилку 2014 року, коли ми намагалися відновити контроль над кордоном, а насправді підставили себе під обстріли з російської сторони,

– додав він.

Тому треба розуміти, як він додав, що з країною, яка бомбить нас ракетами та вбиває цивільних – кордонів немає. Якщо потрібно буде, їх треба буде переходити і розв'язувати там тактичні завдання, які дозволять розбити їхні групування.

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"Наразі для нас процес позитивний. Тобто, є поступ. Наступати нелегко. На жаль, є втрати. Однак якщо ми доб'ємось цього тактичного успіху і переріжемо трасу біля Вовчанська на Ізюм, то дуже сильно змінимо ситуацію на фронті. І подальші їхні спроби прорватися на Слов'янськ, Краматорськ опиняться під серйозною загрозою", – переконаний Андрусів.

І вже тоді наші сили зможуть взяти в оперативне оточення противника. Там зараз перебуває найбільше угруповання в Ізюмі – понад 25 тисяч людей.

Якщо це станеться і зафіксуємо там оточення, то я схильний думати, що це буде кінцем війни,

– підсумував він.

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