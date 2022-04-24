Путин потерял интерес к мирному соглашению с Украиной: переходит к стратегии захвата земель – FT
Источник:Financial Times
Российский диктатор Владимир Путин отказывается от мирного урегулирования войны в Украине. Он потерял интерес к дипломатическим усилиям остановить войну и стремится захватить больше украинских земель.
О планах Путина в войне с Украиной пишет британское издание Financial Times со ссылкой на источники, информированные о намерениях российского диктатора.
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Путин серьезно рассматривал возможность заключения мирного соглашения
В статье говорится, что Путин серьезно рассматривал возможность заключения мирного соглашения с Украиной после того, как Россия потерпела поражение во время наступления на Севере Украины.
Но впоследствии он изменил свое мнение и сказал людям, участвующим в переговорах, что не видит перспектив урегулирования.
Путин искренне верит в ту чушь, которую он слышит по (русскому – 24 канал) телевидению, и хочет выиграть по-крупному,
– цитируют журналисты один из информированных источников о ходе переговоров.
Журналисты пишут, что Москва и Киев согласовали первый проект мирного соглашения на встрече в Стамбуле.
Но переговоры зашли в тупик после того, как Владимир Зеленский обвинил Россию в военных преступлениях против мирных жителей в Буче и Мариуполе.
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Путину не понравилось, что "Москва" пошла ко дну Черного моря
В статье Financial Times говорится, что президента России разозлило, что Украина потопила крейсер "Москва". Об этом журналистам сказали два источника.
Была надежда на сделку. Путин ходил туда-сюда. Ему нужно найти способ выйти из этой ситуации победителем,
– сказал один из собеседников.
Затопление "Москвы" стало унижением для Путина, поэтому он был против подписания чего-либо.
"После "Москвы" он не выглядит победителем, потому что это было унизительно", – добавил собеседник.
У Путина искаженное представление войны
Журналисты отмечают, что украинские и западные чиновники сомневались в приверженности Путина мирным переговорам. По их мнению, Россия хочет только выиграть время для дальнейшего наступления.
Источники Financial Times заявили, что у российского президента, вероятно, есть искаженный взгляд на войну, о которой ему докладывают генералы и показывают на пропагандистском телевидении.
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Несмотря на очевидные доказательства, как заявили источники журналистов, Путин настаивает, что российские войска не причастны к гражданским убийствам.
Один из источников FT сказал, что Путин "все силами" избегает личной встречи с Зеленским. "Он хочет, чтобы все было решено до их личной встречи", – заявил источник.
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