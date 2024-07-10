Почему Путин потерял одного из своих генералов: оперативная сводка от Свитана

В Москве загадочно умер чиновник Минобороны, который был подчиненным арестованного заместителя экс-министра обороны России Сергея Шойгу. Известно, что он курировал очень мощные финансовые потоки.

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил причины внезапной гибели генерала.

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Смерть российского генерала

По его словам, министерство обороны, особенно в воюющей стране, – это очень большие деньги. Поскольку на нем лежит закупка, производство, поставки военной продукции.

У россиян также чуть ли не весь оборонный бюджет проходит через министерство обороны – это сотни миллиардов рублей. Соответственно они "прилипают" ко всем рукам,

– пояснил военный эксперт.

Он добавил, что, когда начинаются проверки, то иногда люди, идя на работу, "забывают" как дышать и умирают. Такая беда случается особенно с теми, кто был в "цепи". И для того, чтоб разорвать определенные доказательные базы, люди "забывают" как дышать. Скорее всего, с этим генералом это и случилось.

Атака на аэродром Ахтубинск

Благодаря совместной операции СБУ и ГУР возник пожар на военном аэродроме Ахтубинск в Астраханской области России.

Военный эксперт пояснил, что на этом аэродроме в течение всего его существования базировалось много подразделений российской авиации, а также некоторые управленческие структуры.

"Сейчас же они расположили на этом аэродроме несколько самолетов, включая Су-57. Недавно наше ГУР добралось до них – один отминусовали, второй повредили. То есть это повторный, так называемый контрольный удар", – отметил Свитан.