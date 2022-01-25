В то же время Великобритания заявляет о возможности создания нового военного Альянса с Украиной и Польшей. Очевидно, что Украину никто не собирается отдавать в лапы Владимира Путина, но это значит, что агрессия с его стороны может усилиться.

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Почему Запад не идет на уступки Путину

После встречи Энтони Блинкена и Сергея Лаврова в Женеве стало окончательно понятно, что Запад отказывается идти на уступки Путину и сильно повышает ставки. Особенно это касается украинского вопроса.

Это значит, что двухнедельный переговорный период заканчивается провалом для Путина и есть вероятность того, что он пойдет ва-банк, а именно – начнет вторжение на территорию Украины.

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Аргументов провальности переговоров для Путина несколько, ведь Запад:

отверг требования дать гарантии невступления Украины и Грузии в НАТО;

отказал в пересмотре военного присутствия в Восточной Европе и откат до позиций 1997 года;

полностью отверг любые притязания на создание своей зоны влияния.

Единственный компромисс, на который готовы пойти США – это неразмещение стратегического наступательного вооружения в Украине и ядерных ракет в Европе.

Но этот сценарий возможен только на условиях взаимности, а этого Путин себе позволить не может, ведь хочет как раз обратного – США уходят, а на их место приходит Россия.

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Для Путина вторжение в Украину – это лишь первый шаг по завоеванию сферы влияния в Европе. Именно поэтому Энтони Блинкен заявил, что любая агрессия против Украины, даже незначительная, тут же вызовет ответный удар со стороны США и союзников.



Блинкен заявил, что агрессия против Украины вызовет ответный удар / Фото Getty Images

Запад решил подкрепить слова действиями

Но на Западе уже прекрасно понимают, что просто слов недостаточно. Потому в условиях некоего тупика в переговорах, Запад решил подкрепить свои слова действиями.

Например, Путин требовал сокращения, а то и полного вывода войск НАТО из Восточной Европы, но в Альянсе идут на противоположный шаг. Там заявили, что переходят к активной фазе усиления своего восточного фланга в ответ на агрессивные действия Кремля.

Кроме того, генсек НАТО подчеркнул, что вообще-то до 2014 года, когда Россия оккупировала Крым, в Восточной Европе не было ни одной базы НАТО. Именно действия Путина побуждают еще сильнее укрепить оборону восточного фланга.

Здесь стоит отметить, что усиление восточного фланга происходит уже сейчас, причем активно. Например, некоторые члены НАТО перебрасывают свои силы на восток:

Дания отправляет в Балтийское море свой фрегат и направляет в Литву 4 истребителя F-16 для патрулирования границ.

Испания отправила свои корабли в Средиземное и Черное море для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Нидерланды готовят отправку в Болгарию истребители F-35 для поддержки деятельности НАТО на восточном фланге, готовят для отправки свой корабль и наземные подразделения сил быстрого реагирования.

Франция заявила, что готова ввести свой войска в Румынию для отражения путинской агрессии.

США уже готовятся к вероятному противостоянию

Президент США Джо Байден отходит от своей сдержанной позиции и это станет поворотным моментом, ведь Путин требовал, чтобы США убрались из Европы.



Джо Байден отходит от своей сдержанной позиции / Фото Getty Images

Байден провел совещание со своей командой по нацбезопасности, где обсудил угрозы России Украине. На этом заседании он еще раз подчеркнул, что именно ждет Путина, в случае вторжения в Украину. Но за этими словами скрывалось нечто большее, чем просто предупреждение.

Справка. По данным издания The New York Times, администрация Байдена рассматривает возможность размещения нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов в странах Балтии и Восточной Европе.

Это как раз является ничем иным, как резким расширением американского военного присутствия в регионе. Такой сценарий переброски американских войск в страны Балтии, а также Польшу и Румынию, подтверждается еще и тем, что американское посольство в Украине заявило о том, что семьи американских дипломатов в Киеве покинут страну в ближайшее время.

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Позже в Госдепе заявили о том, что этот шаг является разумной мерой предосторожности. Это сообщение лишь подтверждает, что Госдеп и Белый дом больше не верят в умиротворение Путина, а готовятся к вероятному противостоянию.

Именно отзыв семей дипломатов и переброска американских войск ближе к Украине говорит о том, что сама дипломатия зашла в тупик, а потому нуждается в сильной и показательной поддержке силой.

К тому же, Вашингтон больше не верит в то, что Путин способен просто отступить, а потому с недавнего времени началось резкое увеличение поставок оружия в Украину.

Обратите внимание! В Киеве приземлился борт с уже второй партией военной помощи от США. В новом пакете помощи, вдобавок к британским противотанковым комплексам NLAW, Украина получила новую партию Javelin и гранатометов SMAW-D.

К тому же, Минобороны Литвы и Латвии официально заявили о передаче Украине ПЗРК Stinger. Очевидно, что Запад в целом, кроме отдельных стран, больше не верит в то, что Путина можно будет остановить простой дипломатией.

Почему это тревожный сигнал для Украины

Не только США отзывают своих дипломатов из Киева. Великобритания, Австралия и Германия заявили о том, что также отзывают своих дипломатов.

К тому же активное перемещение войск НАТО в страны Балтии – это прямой ответ на увеличивающуюся угрозу, которая может прийти со стороны Беларуси.

Ведь Кремль с недавних пор начал интенсивно перебрасывать свои войска в соседнюю страну под видом подготовки к масштабным учениям.

Вдобавок и сам белорусский диктатор Александр Лукашенко продолжает накалять обстановку, заявляя о том, что якобы Украина концентрирует свои войска на границе с Беларусью для будущего нападения, а потому он вынужден "перебросить на границу с Украиной целый контингент белорусской армии".

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Становится очевидно, что после тотального провала на переговорах, Путин идет на беспрецедентное повышение ставок. Но здесь стоит отметить, что вопрос вероятной войны задевает не только Украину.

На какой отчаянный шаг решился Путин

Дело в том, что сдержанная позиция Запада в ответ на его агрессию в Грузии и Украине в 2008 и 2014 годах придала Путину смелости. Он поверил в то, что сможет окончательно сломить Запад и завоевать всю Восточную Европу, начав с Украины.

Путин всячески демонстрирует, что хочет вернуть время вспять и воссоздать влияние развалившегося Советского Союза. Он почувствовал слабость Запада, а потому решился на отчаянный шаг – вытеснить США из Европы.

НАТО Путин расценивает не как коллективный альянс безопасности, а как прямое продолжение США на европейском континенте. Как раз эту ситуацию он и пытается сломить.

Такая уверенность в том, что Европа может отказаться от США, тоже не беспочвенная. Германия всячески демонстрирует, что ей не нужен конфликт с Россией, а французский президент Эммануэль Макрон давно лоббирует идею стратегической автономии ЕС, где роль США минимальна.



Макрон лоббирует идею стратегической автономии ЕС / Фото Getty Images

Почему в Германии разгорелся скандал

Не стоит далеко ходить. Все вы слышали о скандале вокруг высказываний главы ВМС Германии Шёнбаха. После слов о том, что Крым никогда не будет украинским, а Путина стоит уважать, он ушел в отставку.

Но проблема в том, что Шёнбах озвучил мысли, которые давно витают в немецком политикуме.

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Уже после отставки Шенбаха, премьер Баварии Маркус Зедер заявил о том, что Россия не является врагом Европы, а потому стоит перестать винить ее во всех бедах. Также не нужно вводить против Москвы никаких санкций.

В дополнение, по мнению Зедера, нужно дать Путину гарантии того, что Украина никогда не вступит в НАТО. Такого же мнения придерживается и канцлер Германии Олаф Шольц.

Он хоть и заявляет о том, что Россия понесет убытки от вторжения в Украину, но всё же добавляет, что вопросы энергетики и санкций, которые ударят по немцам, поднимать не стоит.

Какие рычаги влияния имеет Запад

Выглядит всё так, будто большая война стала неизбежной и Запад больше не пытается всё уладить без жертв. Но не всё так пессимистично, ведь рычаги давления, которые способны остановить Путина, у Запада и его партнеров, всё же остались.

Например, ЕС экстренно подготовил новый пакет финансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда ерво. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вдобавок, Великобритания активизировала все свои усилия, чтобы не допустить большой войны в Украине. Глава британского МИД Лиз Трасс заявила о планах Лондона создать новый военный Альянс между Великобританией, Польшей и Украиной.

Если эти планы будут реализованы, у британцев будут полностью развязаны руки для любой помощи Украине, ведь сейчас есть некие ограничения и Британия обязана оглядываться на скоординированные действия всего НАТО.

К тому же, Великобритания решила самостоятельно урегулировать конфликт и поставить Путина на место. Борис Джонсон каждый день получает сводку о ситуации вокруг Украины и считает вероятную войну Путина самый серьезным испытанием Запада на прочность.



Великобритания решила поставить Путина на место / Фото Getty Images

Потому он поручил министру обороны Британии Бену Уоллесу лично поехать в Москву для переговоров с Сергеем Шойгу. Очевидно, Лондон выкатит Москве всю свою мощь, для того, чтобы убедить, что война против Украины – это не самая лучшая затея.

Здесь есть один любопытный момент, ведь Лондон приглашал к себе Шойгу на переговоры, но тот отказался ехать, а может его просто не отпустили в Кремле, ведь там прекрасно помнят визиты Горбачева в Лондон и то, что ждало СССР с его приходом на пост первого лица.

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Но очевидно одно – Великобритания всё же оставляет шанс, что ей удастся убедить Москву не совершать глобальную ошибку.

Риск вторжения России очень высок

Резюмируя, важно отметить, что риск полномасштабного вторжения России в Украину действительно сильно возрос после провала переговоров между Москвой и Западом.

Наши союзники не просто так приступили к резкому усилению своих восточных рубежей. Но в то же время, США, Великобритания, ЕС и даже Япония всё же до последнего пытаются предотвратить побоище.

Но не на условиях уступок Кремлю, а с позиции последствий, которые Кремль ощутит на себе в случае войны.