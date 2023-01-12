Ротация "паркетных" генералов в России: как изменится ситуация на фронте

В военном командовании россиян происходит броуновское движение. Сергей Суровикин уже не является командующим так называемой СВО, хотя был назначен в начале октября. Его место занял Валерий Герасимов. Александра Лапина же сначала убрали за провалы на фронте, а теперь вроде бы повысили.

Суровикин был назначен "крайним" за выход оккупантов из Херсона. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он взял на себя весь негатив и теперь его спрятали, чтобы негатив не распространялся на новые действия командования.

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По словам военного эксперта, место Суровикина занял Герасимов, он попытается исправить положение, в котором сейчас находятся войска оккупантов.

"Повышение Лапина – тоже определенный маневр. Когда части ВДВ оккупантов выходили из Изюмского котла, россияне понимали, что потеряют Изюм. Однако удерживали Херсон для политических целей. Скорее всего, произошла ротация генералов", – подчеркнул он.

Генерал – это не должность, а статус

Свитан отметил, что на фронте эти ротации в штабе не оказывают мощного влияния на нижние звенья в армии. На них отражаются мощные ротации именно в средних звеньях. Например, когда происходят смена от комбрига до командующего армией – в зависимости от управления.

"Генерал – это не должность, а скорее статус. Есть генералы, которые командуют в "полях", а есть "паркетные" – их ротация происходит на "паркете", в кабинетах. А на ситуацию в "полях" она не отражается. Это скорее медийный месседж, связанный с повышением или понижением реноме каждого из генералов", – подчеркнул он.

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Россияне имеют большие проблемы

Что касается ротации среднего звена военных в российской армии, по мнению эксперта, оно если и происходит, то по причине уничтожения комбригов или других военных на фронте. Когда полностью или частично разваливается какое-либо из подразделений, его выводят на доукомплектование, или на слияние с другим, или на переформатирование.

Если подразделение доукомплектовалось, оно возвращается, чтобы выполнять свои задачи. Если происходит слияние двух подразделений, тогда оставляют лучшего командира из двух и снова подразделение возвращается на фронт,

– объяснил он.

По словам Свитана, такие действия происходят непосредственно в поле, и мы видим их на переднем крае. Ведь россияне нигде не могут осуществить реальные наступательные действия. Тем более нет прорывных действий или контрударов на тысячи километров фронта. Разве что в районе Соледара.

"Это означает, что россияне сейчас испытывают большие проблемы с составом командования в среднем и низшем звеньях", – отметил он.

Военный эксперт считает, что иначе и не может быть, ведь состав российского командования был уничтожен нашими войсками в начале прошлого года.

"Те же люди, которые пришли на смену – это в общем-то мобилизованные или те, кто успел выжить и как-то остаться в руководстве", – подчеркнул Роман Свитан.

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