Вся большая спесь куда-то делась: на что указывает заявление Путина по случаю инаугурации Трампа

Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США еще до инаугурации. Эти действия абсолютно противоположны тому, какими были настроения в Кремле ранее.

Министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что поздравления от Путина – это проявление подхалимства.

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Что означает поздравление Путина

Огрызко отметил, что вся большая спесь Путина куда-то исчезла. Пропагандисты вокруг него говорили, что Путин не собирается делать первых шагов, что там в их крепости им все равно на что и они не будут ничего инициировать, но, конечно, если Путин позвонит, то подумают, как им быть.

Все же получилось наоборот. Путин первым побежал, первым сказал, что хочет сильно с Трампом увидеться, а теперь будет покорно ждать, когда Трамп выберет время и дату, когда это будет происходить, и что-то Путину расскажет. Это означает, в моем понимании, что Путин прекрасно понимает критическое состояние, в которое он завел свою недоимперию,

– отметил министр иностранных дел Украины (2007 – 2009).

По его словам, если Западный мир убедит Трампа в том, что у него в руках все козырные тузы, то шансов у недоимперии очень мало.

Не договорится ли Трамп с Путиным за спиной Запада и Украины

Министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) добавил, что Трамп не сможет договориться с Путиным за спиной Запада и Европы. Такие вещи уже не проходят. Это было возможно сделать в 2014 году, когда еще Запад не понимал степень угрозы, а сегодня это все очевидно и не надо ничего доказывать, такие вещи не найдут никакой поддержки.

"Несмотря на всю экстравагантность Трампа, он так или иначе все равно вынужден будет это учитывать. Так же, как это будут делать его помощники и ключевые политические фигуры, которые будут изучать все последствия возможных шагов. Поэтому, думаю, что звонок состоится, какой-то разговор тоже, а до реальных результатов еще очень далеко", – подчеркнул Огрызко.