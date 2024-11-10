По мнению политтехнолога Михаила Шейтельмана, которым он поделился с 24 Каналом, выступая на Валдайском форуме, Путин якобы обращался непосредственно к Трампу, пытаясь донести ему свою позицию. Также российский диктатор заявил, что якобы без нейтралитета Украины "трудно представить добрососедские отношения с ней у России".

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Воспользовался "случаем"

Шейтельман заметил, что о так называемом "мире" Путин постоянно говорит с мая 2022 года. В последнее время он об этом упоминал раз десять, в частности, акцентируя внимание на несуществующих "Стамбульских договоренностях".

Путин был уверен, что Трамп его смотрит в прямом эфире. Потому что на третьем часу своего выступления он сказал, что "пользуясь случаем", хочет поздравить Трампа с победой в выборах. В чем "случай" – в том, что его Трамп сейчас смотрит? Или посмотрит в записи?

– предположил политолог.

Обратите внимание! По мнению политолога Валентина Гладких, Трамп будет пытаться максимально дистанцироваться от России, ведь его обвиняли в том, что россияне помогли ему выиграть выборы 2016 года. Поэтому он остро реагирует на риторику о том, что имеет "специфические отношения с Россией".

Вероятно Путин был уверен, что все его выступление будут разбирать по деталям и анализировать в Госдепартаменте, Пентагоне – и старая администрация Джозефа Байдена, и "переходная" – Дональда Трампа.

Поэтому все месседжи будущему 47-му президенту он направил в своем выступлении,

– подчеркнул Михаил Шейтельман.

Отметим, что аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что во время своего выступления на 21-м ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай" Путин сосредоточил внимание на перезагрузке отношений между Россией и США. Глава Кремля даже высказал мнение, что якобы Трамп и его команда намерены "восстановить отношения с Россией и положить конец украинскому кризису".