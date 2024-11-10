На думку політтехнолога Михайла Шейтельмана, якою він поділився з 24 Каналом, виступаючи на Валдайському форумі, Путін нібито звертався безпосередньо до Трампа, намагаючись донести йому свою позицію. Також російський диктатор заявив, що нібито без нейтралітету України "важко уявити добросусідські відносини з нею у Росії".

Читайте також Трамп може стати для України виходом з "кривавого глухого кута", – The Economist

Скористався "нагодою"

Шейтельман зауважив, що про так званий "мир" Путін постійно говорить з травня 2022 року. Останнім часом він про це згадував разів десять, зокрема, акцентуючи на неіснуючих "Стамбульських домовленостях".

Путін був впевнений, що Трамп його дивиться в прямому ефірі. Тому що на третій годині свого виступу він сказав, що "користуючись нагодою", хоче привітати Трампа з перемогою у виборах. У чому "нагода" – в тому, що його Трамп зараз дивиться? Чи подивиться у запису?

– припустив політолог.

Зверніть увагу! На думку політолога Валентина Гладких, Трамп намагатиметься максимально дистанціюватися від Росії, адже його звинувачували в тому, що росіяни допомогли йому виграти вибори 2016 року. Тому він гостро реагує на риторику щодо того, що має "специфічні стосунки з Росією".

Імовірно Путін був впевнений, що увесь його виступ будуть розбирати по деталях та аналізувати у Держдепартаменті, Пентагоні – і стара адміністрація Джозефа Байдена, і "перехідна" – Дональда Трампа.

Тому всі меседжі майбутньому 47-му президенту він надіслав у своєму виступі,

– наголосив Михайло Шейтельман.

Зазначимо, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що під час свого виступу на 21-му щорічному засіданні дискусійного клубу "Валдай" Путін зосередив увагу на перезавантаженні відносин між Росією та США. Очільник Кремля навіть висловив думку, що нібито Трамп і його команда мають намір "відновити відносини з Росією та покласти край українській кризі".