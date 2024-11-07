Путин пожаловался, что "следующие 20 лет будут тяжелее", и набросился с обвинениями на Запад

Российский диктатор Владимир Путин в четверг, 7 ноября, выступил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", отметившись, как всегда, рядом громких и нелепых заявлений.

Традиционно не обошлось без обвинений в сторону Запада. Главные заявления Путина во время заседания и было ли что-то об Украине – передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что заявил Путин

Российский диктатор заявил о начале эпохи кардинальных и революционных перемен. По его словам, следующие 20 лет для России будут не менее, а более сложными. В то же время в мире, по мнению Путина, идет не просто борьба за власть, а столкновение самих принципов отношений между странами.

Более того, прибегая к излишней лирике, диктатор видит угрозу в каком-то "погружении" человечества в агрессивную анархию и потери традиционных ценностей. Неудивительно, что после таких намеков Путин сразу перешел к угрозам Западу ядерным оружием.

Призывы Запада нанести России, ядерному государству, стратегическое поражение демонстрируют запредельный авантюризм. Слепая вера западных элит в собственную безнаказанность и исключительность может обернуться мировой трагедией.

– заявил российский диктатор.

Также Путин, по всем обычаям пропаганды Кремля, отметил, что в самих странах Запада якобы постепенно растет "хаос и системный кризис". В то же время он уверял, что якобы Москва не воспринимает западную цивилизацию как врага.

Также диктатор сказал, что в политике Соединенных Штатов и союзников можно просмотреть принцип "не доставайся же никому", подчеркнув, что это очень опасная формула. Впрочем, такой позиции в политике России он по непонятным причинам не придерживается.

Запад пытался нанести России сокрушительный удар и отлучить ее от мировой политики и экономики, но это не удалось. "Россия нужна миру, несмотря ни на какие решения вашингтонских и брюссельских начальников", – сказал Путин.

Ну и конечно, Путин назвал "беспрецедентную геополитическую жадность Запада настоящим источником последних конфликтов – от Югославии до Украины".