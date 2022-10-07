Атаки на Шойгу ратифицированы Путиным, у него глубокий раскол с армией, – Яковенко

Владимир Путин запугивает весь цивилизованный мир применением ядерного оружия. Однако есть серьезные обстоятельства считать, что даже если российский президент отдаст такой приказ, то военные его не выполнят.

Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что сейчас есть значительный раскол между Путиным, Генштабом и Министерством обороны.

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Глубокий раскол между Путиным и армией

Так, гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу "должен застрелиться, как офицер". По всей вероятности, Путин одобряет подобные заявления своих прихвостней.

К тому же Песков сказал, что все нападки Кадырова и Пригожина на Генштаб, Герасимова и Шойгу – "люди, которые заслужили, имеют право так говорить". Это значит, что все санкционировал Путин,

– рассказал Яковенко.

Кроме того, на рядовых военных российскому президенту вообще безразлично. Он отправил их без обеспечения и российские оккупанты не знают, что им делать и "просят забрать их домой". Следовательно, после такого отношения вероятность исполнения приказов падает.

"Решение по применению ядерного оружия – это не кнопка, которую Путин нажимает. И даже тактическое ядерное оружие кто-то должен применять, ведь не сам Путин будет бегать и бросать ядерные бомбы. И вот вероятность, что такой приказ будет исполнен не очень велика", – отметил российский оппозиционный журналист.

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Путин критикует Шойгу

5 октября президент подписал указ, откладывающий срок мобилизации для студентов дневной и заочной формы обучения. Впоследствии он прокомментировал это решение и вместе с тем раскритиковал Минобороны.

Министерство обороны не внесло своевременных изменений в законодательную базу в списки тех, кто не подлежит мобилизации, необходимо внести коррективы,

– сказал с подтекстом президент России.

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