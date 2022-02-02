Путин жаловался Джонсону на Украину: британский премьер ответил

После визита Бориса Джонсона в Киев с ним пообщался Владимир Путин. В разговоре с британским премьером глава Кремля разбрасывался обвинениями в сторону Украины.

Разговор британского и российского лидеров состоялся в среду, 2 февраля. Подробности сообщили на официальном сайте Кремля.

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Абсурдные заявления Кремля

У Путина подчеркнули, что политики провели достаточно основательный обмен мнениями относительно ситуации вокруг Украины. Войну, которую Россия сама и развязала еще в 2014 году, там цинично продолжают называть "внутриукраинским кризисом". Также в сообщении отметили, что речь шла и об обеспечении долгосрочных гарантий безопасности России.

Глава Кремля пожаловался Джонсону, что Украина якобы "хронически не соблюдает минские соглашения". Также он жаловался на НАТО. Якобы там не готовы адекватно отреагировать на российскую обеспокоенность. Кроме этого, Путин подверг критике политику "открытых дверей", которой придерживаются в Альянсе.

Что говорят в Лондоне

Ранее в Кремле отметились очередным маразматическим заявлением . Там утверждают, что Украина "хочет напасть на Россию".

Разговор с главой Кремля прокомментировали и у Джонсона – только вот акценты расставили совсем по-другому. Там подчеркнули, что британский премьер выразил Путину "глубокую обеспокоенность" из-за российских войск возле Украины. Кроме этого, политик подчеркнул на сколько важны дипломатические шаги.

Глава британского правительства призвал уважать территориальную целостность Украины и ее право на самооборону. Джонсон подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России на территорию нашего государства будет "трагическим просчетом".

Также Джонсон пояснил, что в рамках политики "открытых дверей" все европейские демократии имеют право стремиться к членству в НАТО. В то же время чиновник подчеркнул, что это – оборонный альянс.

Джонсон посетил Украину: основное

Британский премьер-министр прилетел в Киев 1 февраля. Он встретился с президентом Зеленским и заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку Лондона на фоне угроз со стороны России.

Политик обратил внимание, что Россия стянула к границам с Украиной очень много военных. Это, по его мнению, демонстрирует "наибольшую враждебность за все годы".

Новое нападение на Украину, по словам Джонсона, станет "катастрофой для всего мира". При этом он уверен, что оно бы завершилось поражением для Путина.

Впоследствии Украина и Великобритания обнародовали совместное заявление после встречи лидеров. В нем шла речь о 88 миллионах фунтов стерлингов для Украины – в помощь для энергетики.

Джонсон пообещал Украине финансовую помощь: смотрите видео