Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновку по примеру Олешок, – СМИ

Российский диктатор Владимир Путин выступил с инициативой о проведении гуманитарной миссии в Константиновку в Донецкой области. Он предложил привлечь к ее организации омбудсменов Украины и России.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление Путина. В частности, эту информацию распространило РИА Новости.

Что Путин заявил о Константиновке?

Владимир Путин утверждает, что российская армия в настоящее время якобы контролирует Константиновку и якобы готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии в городе.

По его словам, российским войскам понадобится пять суток для разминирования территории вблизи Константиновки. В то же время он заявил, что украинская сторона также должна обеспечить безопасность, если считает город подконтрольным себе.

А если Киев считает, что контролирует Константиновку, то пусть сам обеспечивает безопасность со своей стороны,

– заявил российский диктатор.

Путин предложил поручить омбудсменам Украины и России проработать вопрос организации гуманитарной миссии.

В качестве примера он привел недавнюю гуманитарную операцию во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. Российский диктатор назвал ее "хорошим примером" сотрудничества двух стран и предложил использовать этот опыт в Константиновке.

Кроме того, Путин предложил пригласить к участию в гуманитарной миссии иностранных журналистов, в частности представителей американских СМИ.

По утверждению российского диктатора, в Константиновке в настоящее время остаются около 400–500 мирных жителей.

Какова ситуация в окрестностях Константиновки?

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), 10 и 11 ноября российские войска провели атаки к западу и юго-западу от Константиновки, однако продвинуться вперед им не удалось. Как писал 24 Канал, оккупанты пытаются наступать в направлении Константиновки и Дружковки с юга и юго-запада.

В то же время, по данным ISW, россияне использовали гуманитарное перемирие в Олешках в Херсонской области для восстановления утраченных позиций. Оккупанты также перебросили туда дополнительное вооружение и обустроили новые позиции для операторов беспилотников.