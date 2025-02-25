"Пацаны гибли, чтобы под амеров прогнуться": россияне шокированы предложением Путина США по металлам

Российский диктатор Владимир Путин 24 февраля заявил, что не против сотрудничества с США по российским редкоземельным металлам. Однако, похоже, эту идею не оценили сами россияне – жалуются, что "пацаны гибли, чтобы под амеров прогнуться".

Пользователи активно комментируют заявление своего президента, отмечая, что не за то воевали. Люди шокированы, что еще вчера Штаты были врагом, а теперь стали "партнером", передает 24 Канал.

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"Что-то не понял – уже друзья с Западом?"

Накануне Путин заявил, что готов предложить российские ресурсы "заинтересованным партнерам".

Диктатор даже поручил наладить полный цикл добычи и переработку редкоземов, чтобы сделать из них "готовые высокотехнологичные товары с высокой стоимостью".

Кроме того, президент страны-террориста еще и взялся хвастаться, что Россия имеет их больше, чем Украина.

После этого среди россиян поднялась волна возмущения в телеграм-каналах. Говорят, "кому война, а кому партнеры".

"Уже вижу, как бойцы сво завтра бегут в атаку за редкоземельные металлы сражаться", – пишет один из россиян.

Другие предложили Путину "стать раком" перед США.

Раком еще перед амерами стань, чтобы было понятно, на чьей ты стороне, как сделал ты, когда целовал Коран, показывая приверженность исламу и мигрантам, а не русскому народу. Наши ребята воевали, чтобы ты земли Донбасса амерам сдал для добычи ископаемых?

– пишут они.

Реакция россиян на предложение Путина Штатам / Скриншоты 24 Канала

Россияне жалуются, что раздача российских недр за "хрустящие купюры" продолжается, как обычно, отмечая, что "война войной, а бизнес – святое".

"Ну все, не зря ребята гибли, задачи сво выполнены, время целовать в ясна братиков-америкосов и евреев. Я думаю, что завтра уже надо подавать заявку в НАТО", – пишет еще один россиянин.

А другой не понял, когда у России так потеплели отношения с США.

Что-то не понял – уже друзья с Западом?

– задается вопросом он.

Ранее в СНБО отреагировали на предложения Путина Трампу. Там заметили, что диктатор распродает российские ресурсы, потому что все остальное потерял из-за провала в войне против Украины.