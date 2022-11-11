Путин при своей каденции уже не подпишет капитуляцию: объяснение политтехнолога

Эксперты убеждены, что Украина победит Россию, но не путинскую. Нынешний глава Кремля уже не подпишет капитуляцию в войне, потому что не сможет сохранить свою власть.

Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он считает, что давление на Путина у России уже есть.

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По его словам, разговоры советника Байдена Салливана с секретарем Совета Безопасности России Патрушевым, контакты с Китаем и тому подобное – все эти разговоры идут не только с Путиным, но и с разными людьми в Кремле.

Все эти люди в Кремле окажутся более гибкими, чем Путин. Потому что Путину не удастся сохранить власть, если он примет все условия (Украина – 24 канал). А Мишустину или Патрушеву, или даже какому-нибудь Кириенко это удастся,

– заявил Шейтельман.

По мнению эксперта, кто угодно из топ-20 Кремля или Кадыров удержит власть в России, если согласится на условия Украины.

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"Но Путин точно не удержит власть. Потому что он слишком много говорил и обещал, поэтому к нему такие большие требования. К другим таких требований нет", – сказал он.

Политический процесс (в России – 24 канал) идет туда, что заканчивается Путин и начинается некая новая эпоха в истории России. И Зеленский справедливо сказал, что Украина будет договариваться, но с другой Россией,

– заметил Шейтельман.

К слову, Херсон был единственным областным центром Украины, который россияне сумели захватить с 24 февраля. Путин всего 5 недель назад объявил Херсон "русской землей", а теперь оккупанты бежали из города под давлением ВСУ на левый берег Днепра. Эксперты считают, что для Путина отступление России из Херсона – серьезный удар.

Поэтому пока херсонцы с украинскими флагами и слезами радости встречают ВСУ в городе, в России настроения не очень оптимистичны. Пропагандистов возмутил тот факт, что пришлось отступить из Херсона. Один из идеологов "русского мира" Александр Дугин вообще заговорил о ликвидации Путина.