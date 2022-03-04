Путин прибег к террористическим методам после неудач военных, – Данилов об обстреле АЭС

Кремль осознает неспособность достичь своих целей в Украине военными методами. Поэтому Путин прибегает к нескрываемо террористическим.

Так прокомментировал обстрел Запорожской АЭС секретарь СНБО Алексей Данилов.

Важно Только закрытие неба может гарантировать, что Россия не будет бить по атомным объектам

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