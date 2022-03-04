Так прокоментував обстріл Запорізької АЕС секретар РНБО Олексій Данілов.

Важливо Тільки закриття неба може гарантувати, що Росія не битиме по атомних об'єктах, – Зеленський

"Сьогодні вночі путінський режим поставив світ перед загрозою глобальної катастрофи. Російські терористичні війська обстріляли територію Запорізької АЕС – внаслідок чого зайнялася пожежа, і тільки завдячуючи героїчним діям загону ГУ ДСНС України в Запорізькій області вдалось локалізувати небезпеку", – зазанчив Данілов.

Він додав, що ворог усвідолює слабкість власних позицій і з метою виграти час для передислокації та оновлення, наносить інтенсивні авіаційні та ракетно-артилерійські удари по військових та цивільних об’єктах.

У ніч на 4 березня російські окупанти ракетами атакували Запорізьку АЕС. Спалахнула пожежа, але всю ніч вогнеборці не могли дістатися до АЕС через постійні обстріли. Ядерне паливо перебуває у середині реактора. Вогонь на найбільшій АЕС Європи ліквідували о 6:20 4 березня. Під час нічного штурму ЗАЕС загинуло троє українських військових, ще двох поранено.

Якщо ядерний реактор вибухне, катастрофа буде в рази більша, ніж на Чорнобильській АЕС.