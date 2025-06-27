Цель визита в Беларусь – неожиданная: зачем Путин внезапно поехал к Лукашенко

Глава Кремля прилетел в Минск, где встретился с белорусским диктатором Лукашенко. Визит Путина надо связывать не с военными учениями, о них было известно давно, а с недавним приездом в Беларусь Кита Келлога, спецпредставителя президента США.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, предполагая также версию, что Путину просто одиноко, а единственным товарищем среди людей его круга остался Лукашенко.

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Одиночество двух диктаторов

Политтехнолог озвучил, что Путин прекрасно понимает, что те, кто сидят рядом с ним в Кремле – это или работники, которым платят зарплату; или те, кто завидуют и хотят его "подсидеть". Друзей, как заметил Шейтельман, там быть не может после 25 лет управления Путина, в начале его каденции они там были, но сейчас нет.

"А с кем же тогда дружить? Только с равными ему, мировыми лидерами. Макрон ему не друг, а раньше мог бы быть, поэтому остаются друзья из стран-союзников России. Может ли он считать другом Си Цзиньпина? Конечно, что нет. Они друг друга не понимают, разговаривают на разных языках, выросли в разной среде", – отметил Шейтельман.

Его друзьями могли бы быть советсике лидеры Центральной Азии, но там таких не осталось, кроме Таджикистана, а с ним у России плохие отношения. Поэтому, по мнению политтехнолога, Лукашенко – это единственный настоящий друг Путина.

Он же почему хочет в Украине своего президента поставить? Чтобы у него появился еще один друг. С Лукашенко Путин может разговаривать в определенной степени откровенно. Они два "совка", из одного поколения,

– заметил Шейтельман.

Путин ездит в Беларусь по 8 раз в год, а Лукашенко в Россию – по 12 раз. Лукашенко, по мнению политтехнолога, точно так же одиноко и не с кем поговорить.

К чему мог стремиться Келлог

Шейтельман также не исключает, что визит Путина стал следствием недавней встречи Лукашенко с Келлогом. По его словам, спецпредставитель Трампа мог попытаться перекупить белорусского диктатора.

Он приезжал и пытался Лукашенко перетянуть на сторону США. Лукашенко за это расплатился освобождением Тихановского. От него что-то хотели. Я уверен, что он держал Путина в курсе каждую секунду. Сейчас они вместе будут смеяться над Келлогом, это повод собраться,

– озвучил Шейтельман.

Отметим, что по мнению политолога и партнера консалтинговой компании Good Politics Максима Джигуна глава Кремля недоволен тем, что Келлог побывал в Минске. Он считает, что Путин во время двухдневного визита в Беларуси обсудит с Лукашенко ход переговоров с спецпредставителем Трампа.