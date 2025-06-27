Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, припускаючи також версію, що Путіну просто самотньо, а єдиним товаришем серед людей його кола залишився Лукашенко.

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Самотність двох диктаторів

Політтехнолог озвучив, що Путін прекрасно розуміє, що ті, хто сидять поряд з ним у Кремлі – це або працівники, яким платять зарплату; або ті, хто заздрять і хочуть його "підсидіти". Друзів, як зауважив Шейтельман, там бути не може після 25 років керування Путіна, на початку його каденції вони там були, але зараз немає.

"А з ким же тоді дружити? Тільки з рівними йому, світовими лідерами. Макрон йому не друг, а раніше міг би бути, тож залишаються друзі з країн-союзників Росії. Чи може він вважати другом Сі Цзіньпіна? Звичайно, що ні. Вони один одного не розуміють, розмовляють на різних мовах, виросли в різному середовищі", – зазначив Шейтельман.

Його друзями могли б бути радянські лідери Центральної Азії, але там таких не залишилось, окрім Таджикистану, а з ним в Росії погані відносини. Тому, на думку політтехнолога, Лукашенко – це єдиний справжній друг Путіна.

Він же чому хоче в Україні свого президента поставити? Щоб в нього з'явився ще один друг. З Лукашенком Путін може розмовляти певною мірою відверто. Вони два "совка", з одного покоління,

– зауважив Шейтельман.

Путін їздить в Білорусь по 8 разів на рік, а Лукашенко в Росію – по 12 разів. Лукашенку, на думку політтехнолога, точно так само самотньо і нема з ким поговорити.

Чого міг прагнути Келлог

Шейтельман також не виключає, що візит Путіна став наслідком нещодавньої зустрічі Лукашенка з Келлогом. З його слів, спецпредставник Трампа міг спробувати перекупити білоруського диктатора.

Він приїздив і намагався Лукашенка перетягнути на бік США. Лукашенко за це розплатився звільненням Тихановського. Від нього щось хотіли. Я впевнений, що він тримав Путіна в курсі щосекунди. Зараз вони разом сміятимуться над Келлогом, це привід зібратися,

– озвучив Шейтельман.

Зазначимо, що на думку політолога і партнера консалтингової компанії Good Politics Максима Джигуна очільник Кремля незадоволений тим, що Келлог побував у Мінську. Він вважає, що Путін під час дводенного візиту в Білорусі обговорить з Лукашенком хід переговорів зі спецпредставником Трампа.