Політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун розповів 24 Каналу, що Путін очевидно був незадоволений візитом Келлога в Білорусь.

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Путін у Білорусі

Джигун зазначив, що невідомо, як Лукашенко в розмовах із Путіним аргументував те, що на білоруську, забуту за час війни й ізольовану за час останньої каденції Лукашенка, ступає нога спецпредставника президента США. Це важливий символічний крок, демонстрація того, що білоруська земля – це російська земля.

Це те, до чого так довго прагнув Путін, і що йому, на жаль, вдалось реалізувати, створивши фактично союзну державу для Росії – Білорусь. Я не виключаю того, що там будуть розмови про потенціал білоруської армії та тих військових засобів ураження, які нібито росіяни розташували на кордонах, у тому числі ядерної зброї,

– зауважив політолог.

Він додав, що зброя розташована на кордонах Євросоюзу, західної частини Європи, куди вони можуть влучати. Є певне бажання продемонструвати та зафіксувати, що тут не американська сфера впливу.

Тема перемовин із Келлогом

За словами партнера консалтингової компанії Good Politics, Путін і Лукашенко будуть точно розмовляти про хід перемовин із Келлогом, які тривали 6 годин. Російська сторона зараз як ніколи зацікавлена в тому, щоб демонструвати американцям свою прихильність до закінчення війни з одного боку.

"Дружби, економічного партнерства тощо. З іншого боку, роблячи абсолютно інші речі, вбиваючи тисячі людей, запускаючи сотні "Шахедів" і ракет по українській території чи не щоночі", – наголосив Джигун.

Він продовжив, що це також певна картинка та певний посил до західної аудиторії. Крім того, це також месседж і своїм.