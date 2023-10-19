Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что Россия испытывает определенную зависимость от Китая. Путин хочет, чтобы Си Цзиньпин покупал у страны-агрессора больше газа, нефти или даже построил новый газопровод, но китайский лидер в этом не заинтересован.

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Какое значение для Китая имеет Россия

Россия сильно зависит от других стран. Но вместе с тем она является небольшим торговым партнером для Китая.

Михаил Шейтельман отметил, что сегодня Китай ведет "холодную войну" из США и пока еще не решил, ведет ли ее с Европой. Риск перерастания "холодной" войны в "горячую" всегда есть. Следовательно, Россия является "запасным складом", где на всякий случай хранится нефть и газ.

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"Вторая роль России – самая важная. Она является для Китая складом ядерного оружия на случай ядерной войны", – подчеркнул политтехнолог.

Если бы такая война произошла, то она, в первую очередь, будет между Россией и США, ведь бить со своей территории Китай не согласится.

По результатам ядерной войны пострадают только Россия, США и, возможно, Европа. Такая у них ядерная доктрина – мы будем стрелять из российской Сибири, а не из Китая,

– сказал Шейтельман

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