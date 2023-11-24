Говорили рекордно мало: Латушко заметил интересные детали встречи Лукашенко и Путина

Путин и Лукашенко встретились в Минске, куда российский диктатор прилетел лично на заседание ОДКБ. Его встретил самопровозглашенный президент Беларуси, но их встреча была крайне короткой.

На этом 24 Каналу отметил заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко. Более того – своим поведением Лукашенко еще раз подчеркнул, что имеет определенные проблемы со здоровьем.

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Встреча диктаторов

Лукашенко встретил Путина на традиционной красной дорожке. То ли от волнения, то ли от радости, но белорусский руководитель странно дергал головой. Вероятно, у него все-таки есть определенные проблемы со здоровьем.

Мы также видим у Лукашенко смешанные ощущения. Если посмотреть на его лицо, у него есть радость, страх и надежда,

– подчеркнул Латушко.

Лукашенко может радоваться тому, что Путин лично приехал. Бояться, что он может отнять у него определенные полномочия. А надеется белорусский президент на дополнительные деньги.

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Важно, что раньше Лукашенко и Путин проводили несколько часов за переговорами, о чем писали белорусские СМИ. Во время этой встречи диктаторы быстро "посидели на диванчике, покатались в машине", а двусторонней встречи между ними не было.

"Это еще один посыл – Лукашенко здесь имеет статус холопа. К нему нет равного отношения", – добавил Павел Латушко.

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