Возможность дополнительно заработать: почему так неоднозначно Путина встретили в ОАЭ
Президент России Владимир Путин 6 декабря прилетел в столицу Объединенных Арабских Эмиратов. В Абу-Даби глава Кремля встретится с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль-Нахайяном.
Руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко назвал 24 Каналу причину турне диктатора по арабским странам. Он объяснил, хочет ли Путин усилить свое влияние в странах Персидского залива.
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Почему Путина так пафосно встречают в Абу-Даби
В мире есть страны, которые получают выгоду от российско-украинской войны из-за изменения денежных потоков. Сейчас Объединенные Арабские Эмираты финансово питаются и позволяют России обходить санкционные ограничения, установленные Западом, поэтому радостно встречают Путина.
ОАЭ имеют прагматический подход и не упускают возможность дополнительно заработать. К сожалению, мир сегодня не делится на черное и белое, он прагматичен,
– сказал Чаленко.
Сейчас российский президент прибыл в Объединенные Арабские Эмираты, а затем планирует "заскочить" в Саудовскую Аравию. Путин будет пытаться притворяться большим геополитическим игроком. Но на самом деле, если мир сегодня и делится и поляризуется, то есть два центра – это Пекин и Вашингтон. В данной иерархии России выделяется место заработка и способности получать демпингом российские ресурсы.
Понятно, что ОАЭ будут использовать коммуникацию с Путиным, чтобы дальше играть на геополитической карте и взвешивать этот вопрос в свою пользу в переговорах, например с Вашингтоном. Ведь по всей иерархии не меняется общий подход, что Путин преступник, которому Международным уголовным судом в Газе выдан ордер на арест", – добавил руководитель Центра анализа и стратегии.Обратите внимание! Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия не признают Римский устав Международного уголовного суда. Соответственно, обе страны не обязаны задерживать Путина.
По его словам, непризнание Римского устава позволяет ОАЭ иметь лучший доступ к российским деньгам и экономике. Похожая ситуация и с Китаем.
"Пожалуйста, заводите свои капиталы, с ними проблем не будет, но это просто дополнительный фактор развития конкретной страны, но никак не России", – отметил Чаленко.
Какая цель визита Путина в арабские страны: смотрите видео
Турне Путина по арабским странам
Если говорить о странах Персидского залива, то понятно, что сейчас Путин ищет себе дополнительных стабильных партнеров, таких как Иран и Северная Корея.
В то же время, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты россияне пытаются использовать как дипломатический трек для достижения мира в Украине. Максимум, что это может обеспечить Путину – новую площадку для переговоров.
"Несмотря на это, я не считаю, что Путин сможет закрепиться в соответствующем регионе больше, чем сейчас уже Россия", - отметил руководитель Центра анализа и стратегии.
Зарубежное турне Путина: что известно
- Российский диктатор, несмотря на огромный страх за свою жизнь, вылез из бункера и отправился в ОАЭ. В Абу-Даби Путин приехал для того, чтобы обсудить с шейхом ОАЭ такие вопросы как нефть, ОПЕК, конфликт между Израилем и Газой, а также войну в Украине.
- После переговоров в ОАЭ кремлевский узурпатор отправится в Саудовскую Аравию. Саудовский принц и российский диктатор стремятся к одному – высоким ценам на нефть. Так что, вероятно, об этом и будут говорить.
- Отметим, что визит в ОАЭ и Саудовскую Аравию – четвертое заграничное путешествие Путина за последние два месяца. До этого российский президент побывал в Кыргызстане, Казахстане и Китае.