Возможность дополнительно заработать: почему так неоднозначно Путина встретили в ОАЭ

Президент России Владимир Путин 6 декабря прилетел в столицу Объединенных Арабских Эмиратов. В Абу-Даби глава Кремля встретится с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль-Нахайяном.

Руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко назвал 24 Каналу причину турне диктатора по арабским странам. Он объяснил, хочет ли Путин усилить свое влияние в странах Персидского залива.

Читайте также Хочет что-то показать миру: почему Бразилия позвала Путина на G20

Почему Путина так пафосно встречают в Абу-Даби

В мире есть страны, которые получают выгоду от российско-украинской войны из-за изменения денежных потоков. Сейчас Объединенные Арабские Эмираты финансово питаются и позволяют России обходить санкционные ограничения, установленные Западом, поэтому радостно встречают Путина.

ОАЭ имеют прагматический подход и не упускают возможность дополнительно заработать. К сожалению, мир сегодня не делится на черное и белое, он прагматичен,

– сказал Чаленко.

Сейчас российский президент прибыл в Объединенные Арабские Эмираты, а затем планирует "заскочить" в Саудовскую Аравию. Путин будет пытаться притворяться большим геополитическим игроком. Но на самом деле, если мир сегодня и делится и поляризуется, то есть два центра – это Пекин и Вашингтон. В данной иерархии России выделяется место заработка и способности получать демпингом российские ресурсы.

Демпинг – это продажа товаров и услуг по искусственно заниженным ценам.

Понятно, что ОАЭ будут использовать коммуникацию с Путиным, чтобы дальше играть на геополитической карте и взвешивать этот вопрос в свою пользу в переговорах, например с Вашингтоном. Ведь по всей иерархии не меняется общий подход, что Путин преступник, которому Международным уголовным судом в Газе выдан ордер на арест", – добавил руководитель Центра анализа и стратегии.

Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия не признают Римский устав Международного уголовного суда. Соответственно, обе страны не обязаны задерживать Путина.

По его словам, непризнание Римского устава позволяет ОАЭ иметь лучший доступ к российским деньгам и экономике. Похожая ситуация и с Китаем.

"Пожалуйста, заводите свои капиталы, с ними проблем не будет, но это просто дополнительный фактор развития конкретной страны, но никак не России", – отметил Чаленко.

Какая цель визита Путина в арабские страны: смотрите видео

Турне Путина по арабским странам

Если говорить о странах Персидского залива, то понятно, что сейчас Путин ищет себе дополнительных стабильных партнеров, таких как Иран и Северная Корея.

В то же время, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты россияне пытаются использовать как дипломатический трек для достижения мира в Украине. Максимум, что это может обеспечить Путину – новую площадку для переговоров.

"Несмотря на это, я не считаю, что Путин сможет закрепиться в соответствующем регионе больше, чем сейчас уже Россия", - отметил руководитель Центра анализа и стратегии.

Зарубежное турне Путина: что известно