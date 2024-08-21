Путин впервые с 2011 года приехал в Чечню и посетил "добровольцев"

Российский диктатор Владимир Путин прибыл в Чечню. В аэропорту в Грозном его встретил самопровозглашенный глава Чечни Рамзан Кадыров.

Соответствующие кадры уже распространили российские пропагандисты вечером 20 августа. Они также анонсировали "насыщенную программу", пишет 24 Канал.

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Что известно о визите Путина в Чечню

Российский диктатор впервые посетил так называемый российский университет спецназа, где встретился с добровольцами, которых должны направить на войну с Украиной. Также Путину показали якобы "трофейное" оружие с фронта в Украине.

Кадыров поспешил заверить, что якобы с начала войны России с Украиной в чеченском университете спецназа "подготовили" уже более 47 тысяч бойцов, включая добровольцев.

Владимир Путин выступил перед так называемыми добровольцами и традиционно агитировал их воевать, подчеркивая "непобедимость" России.

Хотя операция в Курской области показала настоящую картину и ударила по российскому режиму.

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Кстати, Кадыров даже сделал Путина почетным гражданином Чечни, а Путин подарил самопровозглашенному главе Чечни Коран ручной работы.

Обратите внимание! Во время операции в Курской области в плен Сил обороны Украины попали кадыровцы. Их расположение сдавали даже российские срочники, которых они перед тем насиловали.

Кстати, Россия перебрасывает на Курщину срочников, а командир "Ахмата" Апти Алаудинов обещает "рай" срочникам, которые погибнут в Курской области.