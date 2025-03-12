Набивает себе цену перед переговорами с США: в ISW проанализировали визит Путина на Курщину

Президент России впервые после начала украинской операции в Курской области в августе 2024 года посетил там российский военный командный пункт. Это демонстрирует желание Владимира Путина использовать "освобождение" Суджи в свою пользу.

Речь идет о демонстрации военного успеха и силы на фоне американо-украинского предложения о временном прекращении огня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Что известно о визите диктатора

Путин в конце концов признал, что российские войска еще не полностью вытеснили украинские силы из Курской области, и приказал подчиненным захватить всю ее территорию "в кратчайшие сроки".

В Институте изучения войны обращают внимание на одежде диктатора – то, что президент был в военной форме, является заметным шагом, поскольку во время своих визитов на фронт в апреле 2023 года он носил костюм.

Интересно, что приезд в Курскую область – это лишь второй раз, когда Путин посетил свои вооруженные силы на передовой с начала полномасштабного вторжения. Ранее он побывал в российском штабе группировки войск "Днепр" в оккупированной Херсонской области и в штабе "Восток" росгвардии в оккупированной Луганской области.

Путин, вероятно, пытается представить себя как вовлеченного лидера военного времени и включить себя в число российских военно-политических деятелей, ответственных за недавние российские продвижения в Курской области,

– пишут аналитики ISW.

Кроме того, они отмечают попытки Путина изобразить себя сильным и эффективным военным командиром накануне американо-российских переговоров, в частности встречи со специальным представителем США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом 13 марта. Во время нее делегации, вероятно, обсудят американо-украинское предложение о временном прекращении огня.