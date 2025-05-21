Путин приехал в Курскую область, где провел совещание с руководителями муниципалитетов. Россияне в очередной раз заявляют о полном освобождении Курской области.

Путин снова разбрасывался заявлениями о "неонацистах" в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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Путин посетил Курскую область, где продолжаются бои

Российский диктатор Путин прибыл в Курскую область. Там он посетил строительство АЭС-2 в Курчатове, где заодно провел совещание с руководителями муниципалитетов области.

В ЦПД при СНБО Украины отреагировали на это и отметили, что диктатор осуществляет визит в регион, который Россия не контролирует полностью.

Путин, что не стало неожиданностью, снова назвал украинцев "неонацистами", потому что в Курской области они, по его словам, сносили советские памятники.

Российский самопровозглашенный президент заявил, что ВСУ движутся в сторону границ России. Впрочем, напомним, Силы обороны не покидали территорию России в Курской области, бои продолжаются в приграничных районах.

Для быстрого восстановления Курской области, которую россияне сами же жестоко бомбили, предлагают создать особую экономическую зону и выделить качество средства на восстановление.

Также Путин поддержал идею создания в Курской области музея, который будет посвящен событиям 2024-2025 годов.