В частности, Путин пригрозил созданием Ленинградского военного округа. Политтехнолог Михаил Шейтельман сказал 24 Каналу, что это выгодно для Украины.
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"Это означает формирование каких-то новых дивизий, новых войск. Нам это на руку, потому что это означает растяжение российской армии", – объяснил Шейтельман.
То есть силы, которые Россия могла перебросить в Украину, она выставит на границе с Финляндией. В то же время Хельсинки также не сидит сложа руки – 30 ноября страна закрыла все автотранспортные КПП на границе с агрессором.
Российские угрозы НАТО не пусты
Кремль не отказался от своих захватнических планов с целью восстановить СССР – вопрос только в сроках. Поэтому страны НАТО и ЕС должны усилить военно-промышленный комплекс.
И это все снова для нас хорошо. Это значит, что вырастет военная промышленность Европы, мы будем получать больше вооружения, мы вместе с Европой будем лучше защищены от России,
– подчеркнул Шейтельман.
Но самое главное другое. Запад в полной мере осознает, что в случае поражения Украины он будет следующим. Но он еще способен предотвратить это – делать больше для поддержки ВСУ.
Отношения между НАТО и Россией: последние новости
- Аналитики ISW сообщили, что Владимир Путин стремится к структурному и идеологическому поражению НАТО. Вероятно, российский диктатор будет использовать для этого гибридную войну.
- В этом контексте следует упомянуть многочисленные провокации России с целью проверить реакцию Альянса. В частности, к таким случаям относится обострение ситуации на польско-белорусской границе в результате перемещения вагнеровцев.
- В то же время в НАТО не будут ждать, пока Россия возобновит свою армию. Североатлантический альянс сосредоточен на безопасности стран Балтии.