Зокрема, Путін пригрозив створенням Ленінградського військового округу. Політтехнолог Михайло Шейтельман сказав 24 Каналу, що це вигідно для України.
До вашої уваги СРСР не зміг створити їй проблеми: навіщо Путін погрожує Фінляндії
"Це означає формування якихось нових дивізій, нових військ. Нам це на руку, тому що це означає розтягування російської армії", – пояснив Шейтельман.
Тобто, сили, які Росія могла перекинути в Україну, вона виставить на кордоні з Фінляндією. Водночас Гельсінкі також не сидить склавши руки – 30 листопада країна закрила всі автотранспортні КПП на кордоні з агресором.
Російські погрози НАТО не порожні
Кремль не відмовився від своїх загарбницьких планів з метою відновити СРСР – питання лише в строках. Тому країни НАТО і ЄС мають посилити оборонно-промисловий комплекс.
І це все знову для нас добре. Це означає, що зросте військова промисловість Європи, ми отримуватимемо більше озброєння, ми разом з Європою будемо краще захищені від Росії,
– наголосив Шейтельман.
Але найголовніше інше. Захід повною мірою усвідомить, що в разі поразки України він буде наступним. Але він ще здатен цьому запобігти – робити більше для підтримки ЗСУ.
Відносини між НАТО й Росією: останні новини
- Аналітики ISW повідомили, що Владімір Путін прагне структурної та ідеологічної поразки НАТО. Імовірно, російський диктатор використовуватиме для цього гібридну війну.
- У цьому контексті варто згадати численні провокації Росії з метою перевірити реакцію Альянсу. Зокрема, до таких випадків належить загострення ситуації на польсько-білоруському кордоні внаслідок переміщення вагнерівців.
- Водночас у НАТО не чекатимуть, доки Росія відновить свою армію. Натепер Північноатлантичний альянс зосереджений на потребах безпеки країн Балтії.