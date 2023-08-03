"Будут жить скромнее": Путин приказал чиновникам в России пересаживаться на "Лады"

В России чиновникам запретят ездить на автомобилях иностранного производства. Теперь российским чиновникам придется пересесть на отечественные автомобили.

Соответствующее заявление сделал кремлевский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности, пишет 24 Канал. Путин пожаловался, что российские чиновники хотят ездить на иномарках.

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Путин отверг предложение покупать иномарки

К Путину обратились с призывом продолжить закупки иностранных авто. Бункерный диктатор решил представить, что он – западные санкции, поэтому исключил такую возможность для чиновников в России.

По словам Путина, все чиновники России должны ездить на отечественных автомобилях.

Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить (закупки – 24 Канал), сделать упор по сути на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть совершенно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях,

– заявил диктатор.

Путин добавил, что теперь российские чиновники будут жить скромнее, чем раньше. "Ничего страшного, наоборот даже лучше", – сказал он и добавил, что все чиновники должны понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов автомобилей.

Что не так с автомобилями в России

После нескольких месяцев полномасштабного вторжения в России автомобильные запчасти подорожали на 30%. Сложности с поставкой в Россию привели к существенному дефициту бамперов, стекла и фар, из-за чего цены порой росли в шесть раз относительно рекомендованных уровней.

России из-за санкций Запада приходится переориентироваться на другие рынки, в частности Китая. Так, как пишет Bloomberg, за первые 5 месяцев 2023 года китайские автопроизводители экспортировали в Россию больше автомобилей, чем куда бы то ни было.

Китайские авто заполнили пустоту, которую покинули ушедшие с рынка России мировые производители из-за ее вторжения в Украину.

В 2023 году на Петербургском экономическом международном форуме с пафосом презентовали новую модель "Лады". Но ее двигатель почему-то не работал. Следовательно, не удивительно, что российские чиновники стремятся ездить на надежных иномарках, а не рисковать жизнью на российских "гробах на колесах".

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