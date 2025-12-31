Глава Кремля Владимир Путин приказал в 2026 году расширить так называемую "буферную зону" на северо-востоке Украины. Эти заявления прозвучали на фоне обещаний России ответить на якобы попытку "атаки" на резиденцию Путина

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Какие планы имеет враг?

По словам начальника генерального штаба России, речь идет о "буферной зоне" в Сумской и Харьковской областях. Он также сообщил, что проинспектировал группировку войск "Север", которая действует на этом направлении. Эта группировка была сформирована в начале 2024 года.

Стоит отметить, что заявления Герасимова прозвучали после обещаний России ответить на то, что она назвала "попыткой атаки на резиденцию Путина".

Ранее кремлевский диктатор уже неоднократно подавал идею "буферной зоны" как попытку оттеснить украинские войска и вооружение дальше от границы. Путин ссылался на якобы обстрелы и атаки дронов по приграничным регионам, в частности Белгородской и Курской областях.

В ответ Киев отвергает эту концепцию и называет это попыткой оправдания дальнейшего продвижения российских войск вглубь украинской территории.

Ситуация на Сумщине остается напряженной