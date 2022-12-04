Зомбиленд Путина: Кремль приказал "скромно" праздновать Новый год и вербовать детей

В России на фоне войны против Украины готовятся праздновать Новый год. В Кремле вдруг решили сэкономить на празднике, но открыто планируют зомбировать детей.

Как пишут российские СМИ, в Кремле обнародовали местным властям "рекомендации" по проведению новогодних мероприятий, пишет 24 канал. Путину советуют "проявить сдержанность в расходах", но вспоминать "героизм воинов" в Украине.

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Детей хотят заставить писать поздравления оккупантам на фронте

В контексте праздничных мероприятий в Кремле указывается, что существует "запрос граждан на проявление сдержанности в расходах". Госкомпаниям, в частности, советуют отказаться "от масштабных дорогих праздников и расходных развлечений". Почему в России решили экономить – Кремль не объясняет.

На центральных площадях российских городов рекомендуется установить телестудию "для записи приветствия участникам войны". Не хватает только надписей "Старший Брат следит за тобой!", как писал Джордж Орвелл.

Россия открыто приветствует попытки зомбировать детей "упоминанием героизма защитников Отечества, возможностью от имени ребенка послать приветствие". Впрочем, такое приветствие у российских военных есть все шансы не получить, ведь потери России стремительно приближаются к 100 тысячам.

При организации детских елок ограничения признаются "крайне нежелательными".

Регионам и муниципалитетам у Путина предлагают поздравлять с Новым годом семьи участников войны с детьми, собирать листовки оккупантам в Украину, поздравить раненых в госпиталях.

Зомбиленд Путина планируют проводить на новогодних ярмарках, которые рекомендуется использовать как инструмент общественной консолидации. Люди должны собирать подарки участникам так называемой "спецоперации", а также разместить на ярмарках стенды "Все для победы".

Очевидно, лучшим подарком для российского военного будет стиральная машина или микроволновка. Именно это россияне больше всего воровали на оккупированных территориях Украины.

Кто будет развлекать россиян

На временно оккупированных территориях Украины в Кремле предлагается установить елки и торжественно их открыть. Также рекомендуется сформировать агитбригады, чтобы приветствовать российских военных на территории Украины.

Во время формирования концертных программ регионам и телеканалам предлагается поддержать артистов "патриотического толка", среди них "Город 312", Полина Гагарина, Алег и Родион Газмановы, Виктория Дейнеко, Лариса Долина, Яраслав Дронов (Shaman), певица Зара, группа "Земляне" , Григорий Лепс, Динис Майданов, Александр Маршал, Стас Пьеха, Николай Расторгуев, Александр Ф. Скляр, Гарик Какачеев, Вадим Самойлов, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина, Uma2rmaH.