путин приказал российским войскам захватить Харьков и взять под контроль всю область, – ISW

Российский диктатор путин, вероятно, готовится аннексировать Харьковскую область – боевики уже получили соответствующий приказ, а гауляйтер очертил границы области, которые хотят захватить.

путин упростил выдачу паспортов украинцам

Американские аналитики Института изучения войны опубликовали актуальный отчет, где сообщили о подписанном Путиным указе, упрощающем процесс получения российского гражданства для всех украинцев.

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кремль продолжает ставить условия аннексии украинских территорий за пределами Донбасса. Закон, упрощавший выдачу паспортов в "ДНР" и "ЛНР", теперь действует на территории Херсонской и Запорожской областей. Это может указывать на намерение Кремля аннексировать другие территории, в частности Харьковской области,

– считают аналитики.

В свою очередь, российское военно-политическое руководство пытается укрепить административный контроль над оккупированными территориями, установить условия для потенциальной аннексии этих территорий россией.

Местный гауляйтер уже подписал соглашение с боевиками

Аналитики отмечают, что российские войска пытаются взять Дементиевку севернее Харькова с 26 июня. Однако захват Дементиевки не имеет значения для обороны территории россии от наступательных действий Украины.

Поддерживаемые россией оккупационные власти продолжают выдвигать условия для аннексии Харьковской области за пределами ныне контролируемой территории,

– говорится в отчете ISW.

И, в частности, о том, что оккупационный гауляйтер Харьковщины Виталий Ганчев и председатель так называемого "ЛНР" Пасечник 16 июля подписали соглашение о взаимном сотрудничестве и обороне. То есть оккупанты пытаются ставить условия и надеются на долгосрочную оккупацию.

Какая ситуация на фронте в Харьковской области

Ранее Ганчев объявил, что оккупированная Харьковская область будет состоять из Купянского, Изюмского, Волчанского и Харьковского районов, в состав которых входит территория, которую еще не контролируют российские войска.

К слову, российские войска совершили локализованные наземные штурмы к северо-западу от Харькова. А также продолжали наносить воздушные, артиллерийские и ракетные удары по городу.

Тем временем украинские войска отразили наступление россиян в направлении Цуповка, Дементиевка, Большие Проходы и в направлении Золочев-Казачья Лопань.

Харьков находится под постоянными обстрелами

Ночью 17 июля в городе и области объявляли воздушную тревогу, а вскоре местные сообщили о взрывах. Пока деталей о последствиях атаки нет.

Вчера, оккупанты ударили по Харькову сразу 4 ракетами. Обстрел производился примерно в 3:30 из-под Белгорода.

В результате этого разрушения получили жилой дом, школа, а также административные здания.

Украинским героям также удается хорошенько уничтожать врага на Харьковщине. ВСУ сообщили, что уничтожили 2 российских самоходных артиллерийских установки "Нона" и склад с артиллерийскими боеприпасами в этом направлении.

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