Путин прилетел в Беларусь с двухдневным визитом: какова цель его спонтанных действий

Глава Кремля Владимир Путин прилетел в Беларусь с двухдневным визитом. Это последствия того, что ранее Беларусь посетил Кит Кэллог.

Политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун рассказал 24 Каналу, что Путин очевидно был недоволен визитом Кэллога в Беларусь.

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Путин в Беларуси

Джигун отметил, что неизвестно, как Лукашенко в разговорах с Путиным аргументировал то, что на белорусскую, забытую за время войны и изолированную за время последней каденции Лукашенко, ступает нога спецпредставителя президента США. Это важный символический шаг, демонстрация того, что белорусская земля – это российская земля.

Это то, к чему так долго стремился Путин, и что ему, к сожалению, удалось реализовать, создав фактически союзное государство для России – Беларусь. Я не исключаю того, что там будут разговоры о потенциале белорусской армии и тех военных средств поражения, которые якобы россияне расположили на границах, в том числе ядерного оружия,

– отметил политолог.

Он добавил, что оружие расположено на границах Евросоюза, западной части Европы, куда они могут попадать. Есть определенное желание продемонстрировать и зафиксировать, что здесь не американская сфера влияния.

Тема переговоров с Келлогом

По словам партнера консалтинговой компании Good Politics, Путин и Лукашенко будут точно разговаривать о ходе переговоров с Келлогом, которые длились 6 часов. Российская сторона сейчас как никогда заинтересована в том, чтобы демонстрировать американцам свою приверженность к окончанию войны с одной стороны.

"Дружбы, экономического партнерства и тому подобное. С другой стороны, делая совершенно другие вещи, убивая тысячи людей, запуская сотни "Шахедов" и ракет по украинской территории едва ли не каждую ночь", – подчеркнул Джигун.

Он продолжил, что это также определенная картинка и определенный посыл к западной аудитории. Кроме того, это также месседж и своим.