Что известно о визите Путина в Китай?
Утром 31 августа Путин прилетел в Китай, где его встретили почетным караулом и красной дорожкой. Глава Кремля прибыл по приглашению главы КНР Си Цзиньпина.
Ранее в Кремле отмечали, что нынешняя поездка российского диктатора является беспрецедентной по продолжительности: за четыре дня в Китае Путин посетит два города – Тяньцзинь и Пекин, где состоится его официальный визит.
Известно, что 3 сентября Путин посетит военный парад, посвященный 80-летию Победы во Второй мировой войне, а также примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
Во время саммита будут рассмотрены состояние и перспективы расширения сотрудничества по всем направлениям деятельности ШОС, а также актуальные международные и региональные вопросы.
Уже 2 сентября Путин отправится в Пекин, где проведет переговоры с Си Цзиньпином. К слову, в Тяньцзин также прибыл самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который уже проводит встречу с главой КНР.
Какое отношение Китая к войне в Украине?
- Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин не может позволить России проиграть в войне в Украине. Это объясняется тем, что в таком случае внимание США якобы сместится на КНР.
- В то же время The Telegraph пишет, что Китай заинтересован в затяжной войне в Украине. В издании отмечают, что Пекину выгодно, чтобы США тратили ресурсы на поддержку Киева, а Россия постепенно теряла силы.
- По словам Си Цзиньпина, Китай будет усиливать роль "Группы друзей мира" для решения войны в Украине. Он отметил, что страны Глобального Юга должны работать совместно для поддержки международной справедливости.