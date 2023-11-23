Путин прилетел в Минск на заседание ОДКБ: самолет диктатора приземлился, несмотря на непогоду

Российский диктатор Владимир Путин 23 ноября прибыл в Минск на заседание ОДКБ. Путин совершает одну из редких поездок за границу после начала полномасштабной войны против Украины.

Заседание ОДКБ проходит без Армении, решившей проигнорировать встречу после того, как Азербайджан заявил о возвращении контроля над Нагорным Карабахом, пишет 24 Канал.

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Путин в четвертый раз за год покинул Россию

Из-за того, что премьер Армении Никол Пашинян отказался ехать в Минск, генсек ОДКБ после саммита организации посетит Ереван и передаст подписанные решения для присоединения к ним. Об этом сообщили в МИД Беларуси.

В 2023 году это только четвертая зарубежная поездка для Путина. Ранее он посещал Астану и Бишкек, а также совершал визит в Пекин.

Визиту Путина в Минск не помешала непогода. В частности, в четверг Минск серьезно засыпает снегом. Также, как пишут белорусские пропагандисты, в Беларуси на 24 ноября объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.

Путин прибыл в Минск: смотрите видео

Первым на встречу ОДКБ прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, которого встретил белорусский диктатор Александр Лукашенко. Также в Минск уже прибыл и президент Кыргызстана.

Впоследствии Лукашенко встретил и самого Путина, с которым обменялся несколькими словами и рукопожатиями.

Лукашенко встретил Путина: смотрите видео

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