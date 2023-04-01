Путин принимает очень сильные стимуляторы перед выходом на сцену и ночует в Кремле, – СМИ

Российский диктатор Владимир Путин принимает сильные препараты для улучшения здоровья. Однако оно лишь стремительно ухудшается.

Журналисты пишут об этом, ссылаясь на российского политолога и бывшего профессора Валерия Соловея.

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Путин принимает сильные стимуляторы

Соловей отмечает, что 70-летний глава Кремля принимает сильнейшие стимуляторы перед выходом на сцену.

Перед публичными выступлениями, если он выступает, он, как говорит молодежь, под спидами — очень сильные стимуляторы,

– говорит политолог.

Он добавил, что у Путина блестят глаза, мозг не успевает за языком, поскольку он явно опережает. Это заметно во время выступлений диктатора.

Соловей также упомянул, что Путин тщательно готовится к публичным выступлениям и встречам с зарубежными коллегами. Он принимает "специальные лекарства", с помощью которых может 4 часа выступать и держаться убедительно.

Путин переехал в Кремль

Ранее журналисты утверждали, что Путин переехал в хорошо охраняемый офис в Кремле. Все из-за стресса и войны в Украине.

До этого диктатор жил в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.