Путин принимает ванны из экстракта рогов оленей и ездит с командой врачей, – расследование

Российский диктатор Владимир Путин панически переживает за свое здоровье. Если к тому, что президент РФ скрывается в бункере, все привыкли, то ванны из экстракта рогов оленей – что-то новое.

Чаще всего с Путиным ездит онколог

Журналисты в рамках проекта к 70-летию Путина рассказывают, как глава России заботится о себе. За собой Путин возит десяток врачей и интересуется нетрадиционной медициной.

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Журналисты "Проекта" исследовали контракты за 2016 – 2017 годы и пришли к выводу, что Путина сопровождали пятеро врачей. Сообщается, что в 2016 году диктатор не являлся на публике в течение пяти дней.

В то же время в этот период в сочинский санаторий "Русь" заселилось сразу 12 медиков.

Как пишет "Проект", к 2019 году Путина уже сопровождали в среднем девять врачей. Чаще всего с российским президентом ездит онколог Евгений Селиванов.

Его называют врачом, который может первым выявить онкологические проблемы со щитовидной железой.

Путин принимает ванны по совету Шойгу

Расследователи сообщили об интересе Путина к ваннам из экстракта пантов. Речь идет о мягких незакостеневших рогах маралов. Эту процедуру Путину посоветовал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Как рассказали журналисты, Шойгу привез Путина в Алтай. В одной из поездок российский диктатор отважился погрузиться в ванну с варевом из оленьих рогов, что издает специфический запах и ему это понравилось.

Эта процедура якобы улучшает работу сердечно-сосудистой системы и омолаживает кожу. Хотя научно не подтверждено, что процедура полезна – Путин не раз бывал на Алтае и принимал такие ванны.

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