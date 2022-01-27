Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Российский президент Владимир Путин согласился посетить Турцию. Ранее его туда пригласил президент страны Реджеп Эрдоган.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он пояснил, при каких условиях возможна поездка Владимира Путина в Турцию.

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У Путина назвали условия для поездки

Песков подчеркнул, что Путин принял приглашение Эрдогана с благодарностью и обязательно воспользуется им. Но есть несколько условий. Глава Кремля поедет в Турцию, когда позволит эпидемиологическая ситуация с коронавирусом COVID-19 и когда удастся согласовать графики политиков.

Эрдоган предлагал украинскому и российскому президентам встретиться в Турции. Впрочем, согласие Путина пока касается лишь личной поездки.

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