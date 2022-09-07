Путин публично признался в агрессии против Украины, нужен трибунал, – Кулеба
Источник:твитер Дмитрия Кулебы
В МИД Украины заявили, что российский диктатор владимир путин публично признался в преступлении агрессии против Украины. Он заявил, что они "сделали это сознательно".
Таким образом нужно создать специальный трибунал. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
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Кулеба призвал создать трибунал
Путин только что публично признался в преступлении агрессии против Украины: "Мы сделали это сознательно". Я еще раз призываю все государства: поддержите создание специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины,
– сказал глава МИД.
Он назвал это "преступлением на глазах" и подчеркнул, что справедливость должна быть достигнута.
Россия "сознательно" начала войну в Украине
Российский президент владимир путин заявил, что россия, начав войну в Украине, ответила зеркально действиям противника.
"Россия после многократных попыток решить этот вопрос мирным путем приняла решение ответить также зеркально, как действовал наш потенциальный противник – вооруженным путем", – отметил диктатор.
Он подчеркнул, что сделал это "сознательно", а все действия россии "направлены на помощь людям, живущим на Донбассе". Путин уверен, что это приведет к "укреплению" страны-агрессора.
Циничные заявления путина
Владимир путин в очередной раз выступил с наглыми заявлениями. Главное из них:
- "Запад в очередной раз обманул развивающиеся страны – и продолжает обманывать. Они действуют как колонизаторы"
- "Качество жизни людей в Европе бросается в топку санкционной печи, приносится в жертву для сохранения диктатуры США по мировым делам"
- "Изолировать россию невозможно"
- "С 2014 года Киев проводил одну военную операцию по другой и подверг геноциду жителей Донбасса. Россия после многократных попыток решить вопрос миром ответила так же и зеркально, вооруженным путем. В конце концов, это приведет к укреплению страны".
- "Инфляция в россии по итогам года составит 12%. Уровень безработицы сейчас находится на историческом минимуме и составляет менее 4%"
- "Поляризация в мире и внутри страны пойдет на пользу. Все ненужное и вредное будет отвергнуто"
- "Не исключено, что нишу пострадавшего из-за санкций европейского бизнеса в мире займут американцы"
- "Конкурентоспособность предприятий в Европе снижается, они закрываются"
- "Доверие к доллару, евро и фунту стерлингов потеряно, даже союзники США снижают долларовые резервы"
- "Одна из причин закрытия предприятий в Европе – разрыв деловых связей с россией"
- "Скупка продовольствия западными державами провоцирует рост цен, это может стать трагедией для самых бедных стран"
- "Россия справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией Запада"
- "Экономическая ситуация в россии стабилизировалась, но есть проблемы в отдельных отраслях и регионах, на ряде предприятий"
- "Россия всегда будет проводить самостоятельную политику и будет ценить это качество в партнерах"
- "Российскую гражданскую авиацию ожидает "системное перевооружение" самолетами отечественного производства"
- "Из-за политики Запада масштаб проблем с продовольствием в мире будет расти, и это может привести к небывалой гуманитарной катастрофе"
- "Россия едва ли не единственная страна в мире, которая способна полностью обеспечить себя природными ресурсами"
- "Россия защитила сферу добычи сырья от недружественных действий"
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