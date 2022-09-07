Путин публично признался в агрессии против Украины, нужен трибунал, – Кулеба

В МИД Украины заявили, что российский диктатор владимир путин публично признался в преступлении агрессии против Украины. Он заявил, что они "сделали это сознательно".

Таким образом нужно создать специальный трибунал. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Кулеба призвал создать трибунал

Путин только что публично признался в преступлении агрессии против Украины: "Мы сделали это сознательно". Я еще раз призываю все государства: поддержите создание специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины,

– сказал глава МИД.

Он назвал это "преступлением на глазах" и подчеркнул, что справедливость должна быть достигнута.

Россия "сознательно" начала войну в Украине

Российский президент владимир путин заявил, что россия, начав войну в Украине, ответила зеркально действиям противника.

"Россия после многократных попыток решить этот вопрос мирным путем приняла решение ответить также зеркально, как действовал наш потенциальный противник – вооруженным путем", – отметил диктатор.

Он подчеркнул, что сделал это "сознательно", а все действия россии "направлены на помощь людям, живущим на Донбассе". Путин уверен, что это приведет к "укреплению" страны-агрессора.

Циничные заявления путина

Владимир путин в очередной раз выступил с наглыми заявлениями. Главное из них:

"Запад в очередной раз обманул развивающиеся страны – и продолжает обманывать. Они действуют как колонизаторы"

"Качество жизни людей в Европе бросается в топку санкционной печи, приносится в жертву для сохранения диктатуры США по мировым делам"

"Изолировать россию невозможно"

"С 2014 года Киев проводил одну военную операцию по другой и подверг геноциду жителей Донбасса. Россия после многократных попыток решить вопрос миром ответила так же и зеркально, вооруженным путем. В конце концов, это приведет к укреплению страны".

"Инфляция в россии по итогам года составит 12%. Уровень безработицы сейчас находится на историческом минимуме и составляет менее 4%"

"Поляризация в мире и внутри страны пойдет на пользу. Все ненужное и вредное будет отвергнуто"

"Не исключено, что нишу пострадавшего из-за санкций европейского бизнеса в мире займут американцы"

"Конкурентоспособность предприятий в Европе снижается, они закрываются"

"Доверие к доллару, евро и фунту стерлингов потеряно, даже союзники США снижают долларовые резервы"

"Одна из причин закрытия предприятий в Европе – разрыв деловых связей с россией"

"Скупка продовольствия западными державами провоцирует рост цен, это может стать трагедией для самых бедных стран"

"Россия справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией Запада"

"Экономическая ситуация в россии стабилизировалась, но есть проблемы в отдельных отраслях и регионах, на ряде предприятий"

"Россия всегда будет проводить самостоятельную политику и будет ценить это качество в партнерах"

"Российскую гражданскую авиацию ожидает "системное перевооружение" самолетами отечественного производства"

"Из-за политики Запада масштаб проблем с продовольствием в мире будет расти, и это может привести к небывалой гуманитарной катастрофе"

"Россия едва ли не единственная страна в мире, которая способна полностью обеспечить себя природными ресурсами"

"Россия защитила сферу добычи сырья от недружественных действий"

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