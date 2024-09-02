Решил подлизаться к Си Цзиньпину: Путин сделал неожиданное признание о своих внуках

Владимир Путин посетил одну из школ в Республике Тыва. Глава Кремля похвастался, что его внуки свободно разговаривают на китайском языке.

Изолированной от цивилизованного мира, стране-агрессору только и остается, что лабузнитися к соседней КНР в надежде, что та поможет ей удержаться на плаву под давлением западных санкций. Во время встречи с тувинскими школьниками Путин фактически признался в том, что будущее поколение россиян будет еще сильнее зависеть от Пекина.

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Говорят на китайском свободно

Диктатор рассказал, что в КНР якобы растет интерес к русскому языку, поэтому вполне естественным является то, что в России интересуются китайским языком.

Так, Путин похвастался, что маленькие члены его семьи разговаривают на китайском свободно.

Путин сделал признание о своей семье: смотрите видео

В то же время глава Кремля посоветовал тувинским школьникам не забывать и английский, потому что это тоже "великий язык".

К слову, на этой же встрече Путин рассказывал детям о войне в Украине, как всегда манупилируя фактами. Российский диктатор заявил, что якобы открыт к мирным переговорам, но не сначала "необходимо выгнать бандитов, которые залезли на территорию России".