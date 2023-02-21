Путин продает Россию Китаю, чтобы пережить войну: россияне будут умирать за интересы Пекина

Владимир Путин наконец продал Россию Китаю. Диктатор поставил на карту все в своем параноидальном и безумном плане захват Украины, включая российские территории и мужское население России.

Россия не переживет войну против Украины, поскольку она принесет Москве экономический крах и гражданский конфликт. В то же время, Путин решил мобилизовать тысячи россиян, чтобы отправить на верную смерть в Украине. В то время как китайское присутствие на востоке России неуклонно растет, и Пекин усиливает там свое влияние.

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Путин отдаст Китаю территории за поддержку в войне

Путин заручился поддержкой Китая во избежание неизбежного поражения в войне. Но Китай далеко не благотворитель, и определенно не фанат Кремля.

Обратите внимание! Официальная позиция Китая на международной арене – нейтралитет в войнах России и Украины. Более того, Китай призывает к миру.

К слову, в материале 24 Канала мы объяснили, что визит Байдена в Украину – ответ не только Путину, но и Китаю, который попытался влезть и объявил о своем видении прекращения войны (с учетом интересов России). Однако был жестко предупрежден о том, что военная помощь России будет дорого стоить Пекину.

Россия распадется на отдельные республики

Пекин ведет хитрую и взвешенную политику. Си Цзиньпин воспользовался хрупким положением Путина, чтобы получить геополитические и стратегически исторические выгоды от начатой им войны.

Китай отберет у России наиболее ценный актив – регионы на Востоке вместе с природными ресурсами. То есть фактически сейчас война определяет, какая часть России выживет и войдет в будущую Россию – исключительно ее европейская часть, к Уралу. Российская федерация распадется на отдельные республики,

– считают аналитики.

Китай сможет взять под свой контроль республику на востоке России. Сценарий не новый: именно так Москва использовала марионеточные республики в Донбассе – ДНР и ЛНР. Теперь же китайцы возьмут под свой протекторат регионы на Дальнем востоке России, которые пожелают существовать отдельно от Москвы.

Разница лишь в том, что в этом случае республики будут подлинными, их не нужно будет создавать искусственно. Ведь эти регионы России действительно хотят отделиться от Москвы и использовать свои природные ресурсы для развития, а не для обогащения руководства "Газпрома". Кроме того, они точно не хотят посылать своих солдат гибнуть за маниакальные и параноидальные желания Путина.

Мобилизированные россияне будут гибнуть ради интересов Китая

Инициативы о независимости регионов современной России уже активно продвигают диссиденты. К примеру, одной из целей Форума свободных наций Пост-России задекларировано предоставление независимости коренным народам и регионам России.

Этот процесс будет включать: деимпериализацию, деколонизацию, демилитаризацию и денуклеаризацию современного российского государства. Конечная цель диссидентов из России - распад империи, которая сейчас ведет захватническую войну против Украины.

С европейской точки зрения, распад России гораздо менее опасен, чем ее пребывание под властью преступников,

– считает польский депутат Европарламента Анна Фотига.

Кроме того, рядом есть дружественный Китай, который не будет колебаться, чтобы использовать свои вооруженные силы для обеспечения безопасности в восточных регионах России, где немало этнических китайцев во время неизбежных беспорядков в России.

Как следствие, мобилизованные россияне будут гибнуть в Украине ради интересов Китая.

Почему Путин продал Россию Китаю

Незадолго до вторжения в Украину Путин приезжал в Пекин на зимнюю Олимпиаду, чтобы заявить о своей всеобъемлющей дружбе с Си Цзиньпином. Впрочем, понятно, кто сегодня сверхдержава в этом дуэте.

Экономика Китая, которая составляет 18 триллионов долларов, более чем в 10 раз больше российской. У Пекина есть лучшие карты в отношениях с Россией при любой ситуации на мировой шахматной доске.

Поскольку Россия переживает стремительный экономический упадок из-за санкций и нефтяного эмбарго, Китай остается единственным потенциальным спасителем Путина. Полномасштабное вторжение России в Украину лишило Кремль почти всех союзников и заставило согласиться в зависимости от Си Цзиньпина.

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Китай ведет собственную геополитическую и экономическую игру

В СМИ появилась информация, что Китай поставляет России компоненты вооружений: образцы оружия, разбирающиеся на ремонтные комплекты. На самом деле, Китай продолжает использовать Россию как рычаг влияния на Европу и США.

Но китайско-российское партнерство имеет ограничение: Китай пытается не оказывать России прямую материальную поддержку, чтобы не попасть под санкции Запада.

Продажа нефти и газа в Европу была одним из основных источников валютных поступлений России с тех пор, как советские геологи обнаружили нефть и газ в болотах Сибири.

Теперь же самым большим покупателем российских нефти и газа стал Китай, крупнейший потребитель энергоносителей в мире. Закупки Китаем нефти, сжиженного природного газа, угля и электроэнергии из России быстро выросли.

Ограничения и выгоды Китая в "отношениях без границ" с Россией

Си Цзиньпинь разделяет враждебность Путина к Западу и НАТО, но это не значит, что китайский лидер будет помогать Москве без собственной выгоды. Первоочередной стратегической задачей Си является процветание и безопасность Китая, а не спасение России, которая приблизилась к экономическому краху из-за войны против Украины.

Пекин покупает часть нефти, ранее экспортировавшейся в Европу, но с огромной скидкой. Китай будет помогать России только в том объеме, в котором он не будет рисковать попасть под санкции и не ставить под угрозу свои торговые договоренности с США и ЕС.

Задекларированная "безграничная дружба" Москвы и Пекина имеет существенные ограничения.

В то же время, большее беспокойство у россиян должно вызвать то, что Китай увеличил плату за свою поддержку. Дело в том, что Пекин требует территории с ресурсами. Иначе, что взять из обнищавшего государства-изгоя, которое отчаянно пытается получить хоть какую-то поддержку,

– подчеркивают эксперты.

! В таких условиях Россию ждет один из двух сценариев – распад на независимые республики или переворот и устранение Путина. Так или иначе, россиян ждет гражданский конфликт, и в обоих случаях этим воспользуется Китай, уже обещанный от официальной Москвы.

Что это значит для россиян? Россиянам следует всерьез и задуматься о своем будущем и решить, что останется от России после распада государства или де-факто аннексии Китаем восточных территорий.

Чем быстрее россияне прекратят бессмысленную и самоубийственную войну против Украины, тем больше мужского населения сохранится для восстановления страны в постпутинскую эпоху.

– говорится в статье.

Поскольку у России вскоре больше нет средств на информационные операции и дезинформационные кампании на Западе, жизнь "агентов влияния" станет проблематичной. Уже сейчас некоторые из них переходят от промосковской риторики к прокитайской, ощущая реальную геополитическую силу и неизбежность краха Москвы.