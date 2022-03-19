Путин продиктовал Эрдогану требования к Украине: с Зеленским не встретится до их "решения"
Источник:CNN
Российский диктатор Владимир Путин избегает прямых переговоров с Зеленским.
Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путином. Лидер страны-оккупанта продиктовал свои условия, при которых он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Читайте также Военные ООС отразили 10 атак врага и уничтожили более 100 оккупантов и десятки единиц техники
Требования Путина
Российский диктатор продолжает терроризировать и бомбить мирное украинское население в надежде, что ему удастся выиграть хоть какие-нибудь позиции при переговорах. Путин хочет, чтобы Украина удовлетворила его требования, и только после этого он будет говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Реджепу Эрдогану диктатор продиктовал следующие пункты:
- нейтралитет Украины, то есть отказ от членства в НАТО;
- разоружение и гарантии взаимной безопасности в контексте австрийской модели;
- "денацификация" – безосновательные и ложные обвинения в адрес украинцев, которые Путин назвал мотивацией для полномасштабного вторжения РФ;
- устранение препятствий для широкого использования русского языка в Украине;
- признание легитимности оккупации Россией Крыма;
- признание самопровозглашенных руспублик "Л/ДНР".
Сам Эрдоган верит: по первым четырем пунктам может быть постигнуто согласие. А вот последние два неприемлемы как для Украины, так и для международного сообщества.
Смотрите также: Китай ждет времени, когда на территорию России можно будет взять без выстрела, – Тизенгаузен