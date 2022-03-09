Переговоры с Путиным должен вести не Зеленский, а Виталий Ким

Офис ООН перешел на путинский новояз. На частоте "Эха" теперь вещают Симоньян и Дмитрий Киселев. "Граждане, сдавайте валюту!".

У Пескова отвалилась денацификация, а Путин продолжает утилизировать Россию. Виталий Ким vs Владимир Путин.

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Война показывает всех

Война как рентген. Просвечивает всех насквозь. Несколько слов о мерзком племени современных "чемберленов", о тех, чьи округлые и гладкие, но дурно пахнущие потому что мертвые слова позволили Путину обнаглеть, почувствовать себя директором этого мирового пляжа и разгуляться по мировому буфету.

Сотрудникам ООН рекомендовано не использовать слово "война" применительно к войне в Украине. Об этом пишет газета The Irish Times со ссылкой на попавшую в редакцию служебную инструкцию.

ООН просит называть происходящее "конфликтом" или "военным наступлением". Кроме того, сотрудникам сказано не размещать в своих и рабочих социальных сетях украинский флаг. Эти меры в письме объясняются необходимостью придерживаться нейтральности.

Мы, как международные гражданские служащие, обязаны быть беспристрастными. Существует серьезная возможность репутационного риска, на который недавно обратили внимание высокопоставленные чиновники,

– цитирует газета разосланное сотрудникам письмо.

Нет, оказывается для сотрудников ООН никакой войны, а есть "конфликт". Вот, например, в офисе ООН тоже наверняка бывают конфликты. К примеру, один сотрудник ждет повышения, а на мечтаемое место другого назначили. Конфликт, да еще какой! Вот и тут в Украине – "конфликт".

Правда, кровь рекой, города бомбят, десятки тысяч трупов, но это не война, а так, конфликт. А еще сотрудники ООН должны быть нейтральными. Равноудаленными. То есть ни в коем случае нельзя осуждать убийцу и агрессора и сочувствовать жертве агрессии. Иначе говоря, сотрудники ООН должны перестать быть нормальными людьми.

Иначе "высокопоставленные чиновники" рассердятся. Как, кстати имена этих чиновников. Не Путин ли с Бастрыкиным, не Володин ли с Матвиенко, которые в России приняли законы, по которым собираются сажать на 15 лет за утверждение, что Путин ведет войну против Украины и уже хватают людей на улице за плакат "Нет войне!".

Важно Путин – упоротый, но не сумасшедший

Война закончится победой Украины и разгромом России

Убежден, что когда эта война закончится, а она неизбежно закончится победой Украины и разгромом путинской России, человечеству надо будет что-то делать с этой ООН и ее безумным Советом Безопасности, в котором заседают представители обезумевшего маньяка.

Возможный выход был намечен в том Форуме демократий, который в минувшем году собирал Байден. То есть, создание внутри ООН, параллельно ООН работоспособного и жизнеспособного ядра государств, готовых противостоять диктатурам и войнам…

Такие же реформы назрели и в отношении ряда международных общественных организаций. Например, Международной федерации журналистов, которая вместе со всей "прогрессивной общественностью" яростно защищала права Соловьева, Киселева и Симоньян сеять ложь и ненависть по всему миру, прикрываясь статусом журналиста...

Бордель вместо общежития

На московской частоте "Эха Москвы" заработает государственная радиостанция Sputnik. Входящая в холдинг "Россия сегодня" государственная радиостанция Sputnik начнет вещание в Москве на частоте закрытой из-за военной цензуры радиостанции "Эхо Москвы". Об этом сообщается в телеграм-канале RT.

Первый эфир запланировал на 9 марта. В первый день слушателям обещаны эфиры официального представителя МИД Марии Захаровой, депутата Госдумы Анатолия Вассермана и прокремлевских блогеров Германа Клименко и Дмитрия Пучкова.

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У Путина и его холуев есть очень специфическое чувство юмора, присущее гопникам и садистам. Если "мочить", то есть, убивать, то непременно в сортире. Путину мало было просто убить НТВ Евгения Киселева, Виктора Шендеровича, Светланы Сорокиной и Володи Кара-Мурзы старшего. Ему надо было создать на этом месте зловонную кучу, из которой периодически вылетают омерзительные анонимки типа "Анатомии протеста", "Касьянова дня" и прочей гадости.

Вот и теперь, на месте сложного медийного организма "Эха Москвы", с кучей недостатков, многократно мною критикуемого, но в целом крайне важного для всех, кому нужны альтернативные источники информации – создан очередной монолит лжи и оголтелой пропаганды войны, ненависти и мракобесия.

У Пескова отвалилась денацификация, а Путин продолжает утилизировать Россию

В социальных сетях обсуждают интервью Дмитрия Пескова Reuters, в котором он проговорил условия остановки войны. По его словам, Украина должна:

Прекратить военные действия;

Закрепить нейтралитет в Конституции и отказаться от вступления в "какой-либо блок";

Признать самопровозглашенные псевдореспублики независимыми территориями;

Признать Крым российским.

В недоумении пребывают все: и сторонники и противники войны. Непонятно, куда делись все эти "денацификация" с "демилитаризацией", а также обещания покарать всех тех, кого Кремль считает "военными преступниками" в Украине?

То есть, вот это все затеяно было ради того, чтобы Зеленский признал Крым и Донбасс российскими и подписал бумагу о невступлении в НАТО. Понятно, что никакая сила не заставит президента Украины это сделать, но непонятно другое – зачем это Кремлю и лично Путину? Ведь это совсем не те цели, которые были объявлены в начале вторжения.

Путин продолжает утверждать, что все идет по плану. Телевизор по-прежнему трубит о победах. Но за две недели Путин со всей своей армией не смог взять ни одного ключевого города, не смог полностью захватить даже Донецкую область, не говоря уже о Киеве, Харькове и Одессе. Но некоторые, особо злобные пчелы стали что-то подозревать.

На ютуб-канале у Соловьева Яков Кедми кипел от возмущения по поводу того, что путинские войска плохо воюют. "За две недели можно было дойти до Львова и обратно!". "Почему не взяли Одессу?". Почему до сих пор не захватили всю донецкую область?". "Зачем вам надо чтобы Зеленский признал Крым? Вы ради этого устраивали войну?" То есть, путинский провал и поражение стало очевидным даже самым оголтелым его сторонникам.

"Граждане, сдавайте валюту!"

Цитата из "Мастера и Маргариты", романа, написанного в конце 20-х, и в 30-е годы прошлого столетия, стала внезапно актуальна в современной России. Банкам запретят продавать гражданам наличную валюту, а с валютных счетов можно будет снять не более 10 тысяч долларов, остальные средства – в рублях по курсу на день выдачи. В ответ на санкции, отрезавшие Россию от мировых финансов, Кремль привычным движением жулика залез в карманы граждан.

Но это не решит проблему финансового и экономического краха. Запад нанес удар в самое сердце путинской экономики. США и Великобритания вводят запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей. Европа объявила, что, скорее всего в этом году сократит объем закупок российского газа на две трети. Это означает, что в путинской России больше нет ни денег, ни экономики.

Виталий Ким vs Владимир Путин

По законам драматургии вести с Путиным переговоры о капитуляции должен не Зеленский, а Виталий Александрович Ким, руководитель Николаевской областной госадминистрации. Поскольку Зеленский – это сейчас ведущий мировой лидер и его масштаб – это договариваться с Байденом, Джонсоном и другими мировыми лидерами о плане Маршалла для Украины и встраивать послевоенную Украину в послевоенный же мир, строить этот послевоенный мир.

А разбираться с Путиным, до того как с ним разберется трибунал, лучше всего сможет именно Виталий Ким. Чтобы понять мои резоны, надо просто заглянуть на его телеграм-канал и послушать то, как он ежедневно разговаривает с соотечественниками. Деловито, спокойно, с неизменной улыбкой и позитивным настроем организует оборону Николаева. Полагаю, что ему будет сподручно вести последние переговоры с Путиным. Последние для Путина.

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