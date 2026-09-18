Об этом пишут российские СМИ.

Как Путин голосовал на псевдовыборах?

Кремль обнародовал видео, на котором глава России сидит перед компьютером, внимательно вглядывается в монитор, несколько раз щелкает мышкой, а после завершения процедуры говорит "спасибо".

Судя по кадрам, процедура оказалась для Путина не такой уж и интуитивной: сначала он долго присматривался к экрану и пытался сориентироваться с курсором. Перед несколькими кликами диктатор произнес: "Не ошибешься".

Кремль показал онлайн-голосование диктатора: смотрите видео

Впрочем, наибольшее внимание пользователей сети привлек не сам процесс "волеизъявления", а компьютер, за которым сидел российский лидер. На последних кадрах видео в правом нижнем углу монитора можно увидеть сообщение, похожее на стандартное предупреждение о необходимости активации Windows.

То есть на фоне многолетних заявлений российских властей о "технологическом суверенитете" президент России голосовал с компьютера, на котором операционная система Microsoft осталась без активации. Отдельно зрители обратили внимание на логотип Dell на мониторе.

Компания Dell после начала полномасштабного вторжения прекратила продажи и работу на российском рынке, поэтому происхождение конкретного монитора с видео пока не установлено. Он мог быть приобретен в России ранее или попасть туда через параллельный импорт.

Само же дистанционное голосование Путина не стало неожиданностью: он уже не впервые использует электронный формат. В этом году глава Кремля проголосовал из рабочего кабинета в Кремле, а выборы в Госдуму проходят в России 18–20 сентября.